Έξοδος από την ύφεση για τη γαλλική μεταποίηση – Αχτίδα αισιοδοξίας εν μέσω πολιτικής αβεβαιότητας

Η γαλλική μεταποίηση βγήκε από ύφεση μετά από δυόμισι χρόνια, προσφέροντας μια αχτίδα αισιοδοξίας για την οικονομία της χώρας, η οποία δοκιμάζεται εκ νέου από πολιτική αναταραχή.

Ο δείκτης PMI μεταποίησης της S&P Global διαμορφώθηκε στις 50,4 μονάδες τον Αύγουστο, από 48,2 τον Ιούλιο, υπερβαίνοντας το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη της δρααστηριότητας από τη συρρίκνωση. Ήταν η πρώτη φορά που συνέβη αυτό από τον Ιανουάριο του 2023.

Η έρευνα κατέγραψε ανάπτυξη στους τομείς των καταναλωτικών και ενδιάμεσων αγαθών, καθώς και μια απρόσμενη αύξηση της απασχόλησης. Για να διατηρηθεί η θετική πορεία, ο κλάδος καλείται να αντιμετωπίσει εμπόδια πέραν της εύθραυστης πολιτικής κατάστασης, όπως οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ, που παγιώθηκαν στη νέα εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Η φάση συρρίκνωσης της γαλλικής μεταποίησης φαίνεται πως έφτασε στο τέλος της», δήλωσε τη Δευτέρα ο οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank, Jonas Feldhusen. «Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, λόγω προκλήσεων όπως οι δασμοί και ο έντονος διεθνής ανταγωνισμός».

Η βιομηχανία αναδεικνύεται σε φωτεινό σημείο για τη γαλλική οικονομία, η οποία αντιμετωπίζει γενικά χαμηλή εγχώρια ζήτηση και αδύναμες επενδύσεις. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή κατέγραψαν τον μεγαλύτερο μηνιαίο ρυθμό αύξησης εδώ και πέντε χρόνια τον Ιούνιο, κυρίως λόγω της ενίσχυσης του τομέα μεταφορών καθώς υποχωρούσαν τα προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η μηνιαία έρευνα της Τράπεζας της Γαλλίας μεταξύ επιχειρηματιών δείχνει ότι η σχετική δυναμική συνεχίστηκε, με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις να αναφέρουν «σημαντική αύξηση» της δραστηριότητας τον Ιούλιο και να προβλέπουν νέα άνοδο και τον Αύγουστο. Η κεντρική τράπεζα σημείωσε επίσης βελτίωση στις συνθήκες εφοδιασμού, με ιδιαίτερη ισχύ στα υλικά και τον εξοπλισμό μεταφορών.

Παρά ταύτα, το ευρύτερο οικονομικό τοπίο παραμένει αβέβαιο, καθώς η κυβέρνηση βρίσκεται και πάλι στα πρόθυρα κατάρρευσης λόγω σχεδίων για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου δημοσίου χρέους. Στελέχη επιχειρήσεων εκφράζουν ανησυχίες για το ενδεχόμενο αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης, εάν υπάρξει αλλαγή κυβέρνησης στο Παρίσι.

Οι εταιρικές επενδύσεις παρουσιάζουν αδυναμία από τότε που ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προκήρυξε πρόωρες εκλογές τον Ιούνιο του περασμένου έτους. Στο τελευταίο τρίμηνο για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, σημειώθηκε πτώση 0,2%.

Τα επίπεδα εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων και νοικοκυριών παραμένουν κάτω από τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους από την έκτακτη εκλογική αναμέτρηση. Με τον σημερινό πρωθυπουργό, Φρανσουά Μπαϊρού, να αναμένεται να απομακρυνθεί από την εξουσία μέσω πρότασης μομφής στις 8 Σεπτεμβρίου, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν από τον Μακρόν να προκηρύξει νέες εκλογές αντί να διορίσει απλώς νέο πρωθυπουργό.