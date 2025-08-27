Προεξοφλημένη θεωρούν αναλυτές του κλάδου την αποκλιμάκωση των χρεώσεων από όλους τους προμηθευτές, με αφετηρία τη σημαντική υποχώρηση κατά 27% που σημειώνουν οι χονδρεμπορικές τιμές έως και σήμερα, 27 Αυγούστου. Προβλέπουν μειώσεις τουλάχιστον 10%, ακόμη και από τους παρόχους που μέσα στο 2025 είχαν προχωρήσει σε απορροφήσεις μέρους των ανατιμήσεων.

Προεξοφλημένη θεωρούν την αποκλιμάκωση των πράσινων τιμολογίων τον Σεπτέμβριο όλοι οι ειδικοί του κλάδου, με τους οποίους συνομίλησε το insider.gr. Μάλιστα, «κοινός παρανομαστής» των εκτιμήσεών τους είναι πως θα καταγραφούν αποκλιμακώσεις στο σύνολο της λιανικής, δηλαδή με άλλα λόγια πως θα είναι μειωμένα όλα τα πράσινα προϊόντα τον επόμενο μήνα.

Η βεβαιότητα για την πτωτική τάση πηγάζει από το γεγονός ότι η χονδρεμπορική αγορά σημείωσε τον Αύγουστο αξιοσημείωτη «βουτιά», για τα δεδομένα θερινού μήνα. Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι και σήμερα (27 Αυγούστου) η αγορά είναι μειωμένη κατά 27% σε σχέση με τον Ιούλιο, καθώς διαμορφώνεται στα 73,76 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, από 100,57 ευρώ.

Η «βουτιά» αυτή ήταν τόσο μεγάλη που φαίνεται να κάλυψε και τις ανακτήσεις στις οποίες προχώρησαν προμηθευτές τον Αύγουστο, ώστε να αναπληρώσουν τα ποσά που είχαν δαπανήσει προηγούμενους μήνες του έτους, για να απορροφήσουν μέρος των ανατιμήσεων. Έτσι, εκτιμάται πως θα υπάρξουν μειωμένες τιμές ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις. Ως προς το ύψος της αποκλιμάκωσης, οι περισσότεροι αναλυτές επιφυλάσσονται να αναφέρουν συγκεκριμένο νούμερο. Ωστόσο, άλλοι ειδικοί προβλέπουν πως οι μειώσεις θα ξεκινούν τουλάχιστον από 10%.

Ευχάριστη έκπληξη ο Αύγουστος

Οι προμηθευτές θα ανακοινώσουν τις χρεώσεις για τον επόμενο μήνα το βράδυ της Δευτέρας, 1 Σεπτεμβρίου. Όπως είχε γράψει το insider.gr, τον Αύγουστο επικράτησαν μεικτές τάσεις στα πράσινα τιμολόγια, καθώς υπήρξαν τόσο μειώσεις μέχρι 12% όσο και αυξήσεις έως 24%.

Οι χρεώσεις ξεκινούσαν από 15,15 λεπτά ανά kWh και έφταναν μέχρι τα 25,5 λεπτά. Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 18,8 λεπτά ανά kWh, ενισχυμένη κατά 5% συγκριτικά με τον Ιούλιο. Αν και οι ανοδικές τάσεις δικαιολογούνταν από την αύξηση της χονδρικής τον Ιούλιο, ήταν καθησυχαστικές όλες οι ενδείξεις για την εξέλιξη των χονδρεμπορικών τιμών τον Αύγουστο, με τα προθεσμιακά συμβόλαια να «τοποθετούν» τον τρέχοντα μήνα λίγο κάτω από τα 100 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Στην πράξη, ωστόσο, η πορεία της αγοράς αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη, με τις χονδρεμπορικές τιμές να διαμορφώνονται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Έτσι, παρά το γεγονός ότι μεσολαβεί ένα 5νθήμερο για να ολοκληρωθεί ο μήνας, είναι απίθανο η «ψαλίδα» σε σχέση με τον Ιούλιο να είναι μικρότερη από 20 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Εκτίναξη της «πράσινης» παραγωγής

Η θετική ανατροπή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, και κυρίως στον συνδυασμό συγκρατημένων θερμοκρασιών και υψηλού αιολικού δυναμικού, ο οποίος επικράτησε τις περισσότερες ημέρες του Αυγούστου. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και να αυξηθεί η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο μείγμα.

Είναι ενδεικτικό ότι, συγκρίνοντας το χρονικό διάστημα 1 – 26 Αυγούστου για το 2025 και το περσινό έτος, προκύπτει ότι η παραγωγή των ΑΠΕ ήταν φέτος αυξημένη κατά 27%, ενώ αντίθετα το φορτίο ήταν μειωμένο κατά 9%. Ως συνέπεια, οι ανανεώσιμες πηγές «εκτόπισαν» σημαντικό μέρος της συμβατικής παραγωγής, με την παραγωγή των θερμικών μονάδων να σημειώνει πτώση κατά 12% και των υδροηλεκτρικών μονάδων κατά 26%.

«Σύμμαχος» και η ευρωπαϊκή σύγκλιση

Η σημαντική ενίσχυση της «πράσινης» παραγωγής, με τη συγκράτηση της ζήτησης, είχε ως συνέπεια να είναι σημαντικές οι εκροές ηλεκτρικής ενέργειας προς τις όμορες αγορές. Έτσι, τις πρώτες 26 ημέρες του Αυγούστου, το σύστημα έχει «καθαρές» εξαγωγές ύψους 350 Γιγαβατώρων. Αντίθετα, πέρυσι η μεγαλύτερη «στενότητα» στην κάλυψη του εγχώριου φορτίου είχε ως συνέπεια το σύστημα να είναι «καθαρά» εισαγωγικό, με εισροές 140 Γιγαβατώρων.

Την ίδια στιγμή, και τον Αύγουστο αποσοβήθηκε η «ενεργειακή διαίρεση» της Ευρώπης, η οποία προκάλεσε τη «μίνι» ενεργειακή κρίση του περασμένου καλοκαιριού. Όπως έγραψε το insider.gr, συγκρίνοντας ενδεικτικά τις τιμές σε Ελλάδα και Αυστρία, για το τρίμηνο Ιούνιος – Αύγουστος, προκύπτει πως φέτος η «ψαλίδα» έχει περιοριστεί στο 29%, από 71% το 2024. Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η σύγκλιση των ευρωπαϊκών αγορών θα πρέπει να πιστωθεί και στο έργο της Task Force, η οποία συστάθηκε από την Κομισιόν με ελληνική πρωτοβουλία.