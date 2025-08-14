Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας για επιτόκια: Δεν είμαστε στον αυτόματο πιλότο

Ο Καραχάν υπογράμμισε πως ο στόχος του για τον πληθωρισμό στο τέλος του έτους παρέμεινε στο 24% για το 2025, ενώ θέτει τις προβλέψεις σε ένα εύρος 25%-29%.

Μήνυμα πως η νομισματική της πολιτική δεν ακολουθεί μια προκαθορισμένη πορεία, απέστειλε η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας, παρέχοντας ελάχιστες ενδείξεις για το μέγεθος των μελλοντικών μειώσεων των επιτοκίων, αφού άρχισε να «ψαλιδίζει» το κόστος δανεισμού τον περασμένο μήνα.

Ο διοικητής Φατίχ Καραχάν δεσμεύτηκε την Πέμπτη να διατηρήσει αυστηρή στάση, λέγοντας ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα αξιολογούν το επίπεδο των επιτοκίων σε κάθε μεμονωμένη συνεδρίαση, εξετάζοντας τον πληθωρισμό, τις προσδοκίες και τους κινδύνους για τις προοπτικές.

«Δεν είμαστε στον αυτόματο πιλότο», επεσήμανε ο Καραχάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Κωνσταντινούπολη, όπου αποκάλυψε τις τελευταίες προβλέψεις του για τον πληθωρισμό. «Οι τρέχουσες προσδοκίες είναι πάνω από τις προβλέψεις μας για τον πληθωρισμό. Αυτό συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και απαιτεί από εμάς να διατηρήσουμε τη σφιχτή και αποφασιστική μας στάση» τόνισε.

Η τριμηνιαία έκθεση της τουρκικής κεντρικής τράπεζας για τον πληθωρισμό παρακολουθείται στενά από τους επενδυτές, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τυχόν αλλαγές στις επίσημες προβλέψεις καθώς προσπαθούν να μετρήσουν την πιθανή πορεία. Ο Καραχάν υπογράμμισε πως ο στόχος του για τον πληθωρισμό στο τέλος του έτους παρέμεινε στο 24% για το 2025, ενώ θέτει τις προβλέψεις σε ένα εύρος 25%-29%.

Αναβάθμισε επίσης τον στόχο του για το τέλος του 2026 στο 16%, επικαλούμενος το κόστος των τροφίμων και την αποκλιμάκωση των τιμών. «Είναι θετικό το γεγονός ότι η κεντρική τράπεζα αύξησε το εύρος των προβλέψεών της τόσο για το τρέχον όσο και για το επόμενο έτος. Πιο ρεαλιστικά στοιχεία είναι σημαντικά για να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη της αγοράς», εξήγησε ο Μπατουχάν Οζαχίν, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Ata Portfoy με έδρα την Κωνσταντινούπολη.