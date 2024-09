Η ΕΛΣΤΑΤ στην 88η ΔΕΘ

Η σημασία των στατιστικών δεδομένων υψηλής ποιότητας αναφορικά με την οικονομία, την κοινωνία, τις συνθήκες διαβίωσης και την περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και η στρατηγική για την ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα, θα βρίσκονται στο επίκεντρο της συμμετοχής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) στην 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) από το Σάββατο 7 μέχρι και την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2024 (περίπτερο 15, stand 30).

Στο πλαίσιο της Έκθεσης, το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2024, ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ κ. Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος και ο Προέδρος του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου της Βουλγαρίας κ. Atanas Atanasov θα υπογράψουν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των δύο Στατιστικών Υπηρεσιών – μελών του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος. Αντίστοιχα την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2024 στις 17:00, στο Συνεδριακό Κέντρο "Νικόλαος Γερμανός" (αίθουσα C) της ΔΕΘ η ΕΛΣΤΑΤ διοργανώνει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με εξέχοντες ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό με τίτλο "Disaggregated data requirements to support public policies towards furthering sustainable local integration in southeastern Europe".

Οι επισκέπτες του περιπτέρου μας θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα πλέον πρόσφατα επίσημα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τον πληθυσμό, την οικονομία, την κοινωνία, τις συνθήκες διαβίωσης, τον τουρισμό, τη γεωργία κ.λπ. Παράλληλα, θα μπορούν να πληροφορηθούν για το αυστηρό πλαίσιο ποιότητας αναφορικά με την παραγωγή και διάδοσή τους, καθώς και να έρθουν σε επαφή με τις δράσεις της ΕΛΣΤΑΤ για την ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα (διαγωνισμός στη Στατιστική, European Master in Official Statistics κ.α.). Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να μυηθούν στον κόσμο της στατιστικής επιστήμης με δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο, μέσω παιχνιδιών, παρουσιάσεων και ειδικών ψηφιακών εφαρμογών. Επιπλέον, θα εκπαιδευτούν στην αναζήτηση αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων.

Θα παρουσιαστεί επίσης τετράτομο δημοσίευμα της ΕΛΣΤΑΤ με αναλυτικά δεδομένα από την πρόσφατη Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών με στοιχεία που παρουσιάζονται, για πρώτη φορά, με σύγχρονο και εύληπτο τρόπο. Αντίστοιχα θα παρουσιαστεί η ειδική έκδοση για τα παιδιά στην Ελλάδα και θα διανεμηθεί η ενημερωτική έκδοση με στοιχεία δημογραφίας, εμπορίου και τουρισμού για τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας, στο πλαίσιο του καθιερωμένου θεσμού της τιμώμενης χώρας στη ΔΕΘ.

Τα εγκαίνια του περιπτέρου θα πραγματοποιηθούν από τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ και Επικεφαλής του Partnership Group του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος κ. Αθανάσιο Κων. Θανόπουλο την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2024. Όλο το υλικό που θα διατίθεται στο περίπτερο της ΕΛΣΤΑΤ είναι επίσης διαθέσιμο στον υπερσύνδεσμο: https://www.statistics.gr/el/elstat-88-tif.