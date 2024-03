Ζοφερή πρόβλεψη για το χρέος των ΗΠΑ: Θα φτάσει στο 166% του ΑΕΠ σε ορίζοντα 30 ετών

Το χρέος που βαρύνει το αμερικανικό δημόσιο αναμένεται να φτάσει σε άνευ προηγούμενου επίπεδα το 2029, αγγίζοντας το 109% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO).

Έως το 2054, μάλιστα, το χρέος αυτό αναμένεται να φτάσει στο 166% του ΑΕΠ, ενώ «βρίσκεται σε τροχιά να διογκωθεί ακόμη περισσότερο», προβλέπει η υπηρεσία.

Το report αποτυπώνει ένα μελλοντικό «στιγμιότυπο» που δείχνει πώς θα είναι πιθανώς η οικονομία και ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός τα επόμενα 30 χρόνια, εάν η νομοθεσία δεν αλλάξει σημαντικά.

The federal budget deficit increases significantly in relation to gross domestic product over the next 30 years, in CBO’s projections, pushing federal debt held by the public far beyond any previously recorded level. https://t.co/ckY5tgfsJL

— U.S. CBO (@USCBO) March 20, 2024