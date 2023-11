Η κρίση στην Μ. Ανατολή επαναφέρει τον γερμανικό σκεπτικισμό για τις κυρώσεις κατά της Μόσχας

Eπιστρέφουν οι αμφιβολίες στον γερμανικό Τύπο σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων της Δύσης κατά της Ρωσίας (μετά την έκρηξη του πολέμου στην Παλαιστίνη).

Eπιστρέφουν οι αμφιβολίες στον γερμανικό Τύπο σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων της Δύσης κατά της Ρωσίας (μετά την έκρηξη του πολέμου στην Παλαιστίνη).

Οι δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας είχαν ως στόχο να παραλύσουν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου. Αλλά μετά από ενάμιση χρόνο από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, είναι σαφές ότι οι Ρώσοι δεν ξεμένουν από συνάλλαγμα, βλήματα ή τανκς. Ένας σημαντικός λόγος γι' αυτό είναι ότι η Ρωσία συνεχίζει να πετυχαίνει να φέρνει στην αγορά το σημαντικότερο εξαγωγικό της προϊόν: το αργό πετρέλαιο. Το ζήτημα θέτει επί τάπητος το αν πέτυχε το δυτικό καθεστώς κυρώσεων, σύμφωνα με την Handelsblatt.

Με την πρώτη ματιά, πολλά δείχνουν ότι πέτυχε. Το Κρεμλίνο συνεχίζει να βρίσκει αγοραστές για το πετρέλαιό του. Ωστόσο, το κόστος έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω των εμπορικών φραγμών. Αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία δεν επωφελείται από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου στον ίδιο βαθμό με άλλους εξαγωγείς - και επομένως μπορεί να διοχετεύσει λιγότερα χρήματα στον αμυντικό τομέα από ό,τι θα ήταν δυνατό χωρίς κυρώσεις.

Προκειμένου να αυξήσουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητά τους, οι ΗΠΑ υιοθέτησαν νέα μέτρα την περασμένη εβδομάδα. Η ΕΕ συζητά επίσης ένα νέο πακέτο κυρώσεων.

Αυτό φαίνεται επίσης απαραίτητο: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου αυξήθηκαν τον Αύγουστο στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, αν και οι εξαγωγές μειώθηκαν σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Αυτό δείχνει ότι η Ρωσία είναι σε θέση να προωθήσει και πάλι υψηλότερες τιμές.

Ο όγκος αυξάνεται επίσης σταδιακά: Οι ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου αυξήθηκαν για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με το Bloomberg, 3,64 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου μεταφέρονται καθημερινά από τα ρωσικά λιμάνια. Το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου ρέει προς την Ασία, σύμφωνα με έκθεση του χρηματοπιστωτικού οίκου UBS. Σύμφωνα με την έκθεση, πάνω από το 50% των εξαγωγών πήγε στην Κίνα και την Ινδία τον Σεπτέμβριο.

Τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ανθούν, αναλύει ο Γ. Κλούγκε από το Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων και Ασφάλειας - όχι μόνο ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας αύξησης των τιμών της ενέργειας, αλλά και της πτώσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρουβλίου. Υπολογιζόμενο σε ρούβλια, κάθε δολάριο που κερδίζει η Ρωσία από τις συναλλαγές πρώτων υλών αξίζει περισσότερο.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ είναι ικανοποιημένες με το αποτέλεσμα των κυρώσεων. Εξάλλου, ο στόχος δεν ήταν ποτέ να κρατηθεί το ρωσικό πετρέλαιο εκτός της παγκόσμιας αγοράς - αυτό θα οδηγούσε σε ελλείψεις και θα έβλαπτε επίσης τη δυτική οικονομία.

Αντίθετα, ο στόχος ήταν να μειωθούν τα έσοδα του Κρεμλίνου από τις πετρελαϊκές επιχειρήσεις. Και σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, αυτό είναι επιτυχές:

- Κατά πρώτον, η Μόσχα πρέπει να καταβάλει σημαντικά περισσότερες προσπάθειες για να εξάγει πετρέλαιο.

-Κατά δεύτερον, τα έσοδα θα ήταν πολύ υψηλότερα χωρίς κυρώσεις.

Περισσότερα δεξαμενόπλοια σημαίνουν λιγότερες δεξαμενές

«Η Ρωσία συνεχίζει να πουλάει πετρέλαιο, αλλά κερδίζει λιγότερα ανά βαρέλι», δήλωσε στην Handelsblatt υψηλόβαθμος εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί. Τα έσοδα έχουν μειωθεί κατά 40 έως 50 τοις εκατό.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ κατέληξαν σε παρόμοιο συμπέρασμα: Από την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, οι πετρελαϊκές κυρώσεις κόστισαν στη Ρωσία 100 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη.

Οι δυτικές πετρελαϊκές κυρώσεις περιλαμβάνουν δύο συνιστώσες:

1. Πρώτον, οι ΗΠΑ και τα κράτη της ΕΕ έχουν σταματήσει σε μεγάλο βαθμό τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

2. Δεύτερον, οι Ευρωπαίοι έχουν συμφωνήσει ένα ανώτατο όριο τιμών μαζί με τους Αμερικανούς και τα άλλα κράτη της G7.

Αυτό το ανώτατο όριο λειτουργεί ως εξής: Η ΕΕ, οι ΗΠΑ και άλλες συμμαχικές χώρες απαγορεύουν στις εταιρείες τους να μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο με δεξαμενόπλοια ή να ασφαλίζουν τις αποστολές, εάν το πετρέλαιο ξεπεράσει την τιμή των 60 δολαρίων ανά βαρέλι.

Εάν η τιμή του πετρελαίου των Ουράλ ξεπεράσει αυτό το ανώτατο όριο, η Ρωσία μπορεί να στηρίζεται μόνο στις υπηρεσίες μη δυτικών εταιρειών για τις εξαγωγές της. Αυτό είναι ευκολότερο να το λες παρά να το κάνεις, σημειώνει το ίδιο δημοσίευμα.

Οι Ρώσοι αναγκάζονται να «χτίσουν το δικό τους οικοσύστημα», εξηγεί ο κορυφαίος Αμερικανός αξιωματούχος. «Πρέπει να επενδύσουν σε δεξαμενόπλοια αντί για τανκς». Κάθε ρούβλι που πρέπει να επενδύσει η Ρωσία στη δική της εμπορική υποδομή δεν είναι αρκετό για να παράγει το Κρεμλίνο πολεμικά όπλα.

Η Ρωσία πρέπει ήδη να επενδύσει έως και 35 δολάρια ανά βαρέλι για να πουλήσει το πετρέλαιό της και το περιθώριο κέρδους είναι αντίστοιχα χαμηλό. Ο στόχος είναι τώρα να αυξηθεί ακόμη περισσότερο το κόστος.

Μόλις την Πέμπτη οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση του ρωσικού τομέα ενέργειας και πρώτων υλών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά επίσης επί του παρόντος νέα μέτρα και οι εμπορικοί περιορισμοί που θα αποφασιστούν αναμένεται να έχουν όγκο περίπου 5,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, γίνονται επίσης συζητήσεις για το πώς μπορεί να επιβληθεί καλύτερα το ανώτατο όριο τιμών για το ρωσικό πετρέλαιο και πώς μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη διαφάνεια στην τιμολόγηση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το κόστος μεταφοράς, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, έχει συχνά διογκωθεί τεχνητά προκειμένου να παρακαμφθεί το ανώτατο όριο τιμών.

Ο σκιώδης στόλος του Πούτιν

Το Κρεμλίνο κατέστησε από νωρίς σαφές ότι δεν θα δεχόταν το ανώτατο όριο τιμών. «Η Ρωσία δεν θα ενεργήσει ενάντια στην κοινή λογική και δεν θα πληρώσει για την ευημερία των άλλων με δικά της έξοδα», δήλωσε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στα τέλη του περασμένου έτους. Εν τω μεταξύ, η Ρωσία έχει οργανώσει έναν σκιώδη στόλο και έχει γίνει πιο ανεξάρτητη από τις δυτικές ναυτιλιακές εταιρείες.

Το ρωσικό κράτος είναι επομένως αισιόδοξο. Το υπουργείο Οικονομικών της Μόσχας αναμένει σημαντική αύξηση των εσόδων από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου το επόμενο έτος.

Η ειδικός σε θέματα κυρώσεων Μαρία Σαγκίνα από το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών με έδρα το Λονδίνο συνοψίζει ότι η αποτελεσματικότητα του ανώτατου ορίου τιμών του πετρελαίου μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδειο, ανάλογα με τις προσδοκίες. Λίγο μετά την εισαγωγή του, είχε ήδη παρατηρηθεί έντονος αντίκτυπος στον προϋπολογισμό και τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου μειώθηκαν δραματικά μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου.

«Αλλά όπως συμβαίνει με κάθε καθεστώς κυρώσεων, τα κράτη στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις προσαρμόζονται», τονίζει η Σαγκίνα. «Η αποτελεσματικότητα του ανώτατου ορίου τιμών έχει μειωθεί», λέει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ανάγκη ενίσχυσης της επιβολής είναι τώρα «πιο σημαντική από ποτέ».

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης εμπορευματικών μεταφορών Kpler, περισσότερα από τα 3/4 των ρωσικών πετρελαϊκών αποστολών διακινούνται πλέον χωρίς δυτική ασφάλιση. Επιπλέον, το Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα (Crea) εκτιμά ότι το ρωσικό πετρέλαιο εξακολουθεί να μεταφέρεται από εταιρείες που υπόκεινται στην πραγματικότητα στο ανώτατο όριο τιμών.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει κατάλληλη παρακολούθηση του κατά πόσον τα πλοία πράγματι τηρούν τις υποχρεώσεις τους, εξηγεί ο Μπεν Καχίλ, ειδικός σε θέματα ενεργειακής ασφάλειας στο αμερικανικό think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS). Οι πλοιοκτήτες χρειάζονται επί του παρόντος μόνο μια υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη του φορτίου που να βεβαιώνει ότι το πετρέλαιο αγοράστηκε σε τιμή κάτω από το ανώτατο όριο. Αυτό προσκαλεί σε εξαπάτηση. Επομένως, υπάρχει ακόμη περιθώριο ελιγμών για τη βελτίωση της επιβολής των κυρώσεων.

Φόβος περιβαλλοντικής ζημίας

Οι αναλυτές ανησυχούν για ένα άλλο σημείο. «Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με τα οποία είναι ασφαλισμένος ο σκιώδης στόλος δεν πληρούν τα πρότυπα της G7 και είναι αμφίβολο αν θα καλύψουν πιθανές περιβαλλοντικές ζημιές», λέει ο Καχίλ. Πολλά από τα πλοία που χρησιμοποιούνται τώρα για μεταφορές είναι ξεπερασμένα. Ως εκ τούτου, τα Ηνωμένα Έθνη εξέφρασαν πρόσφατα την ανησυχία τους, καθώς ο κίνδυνος μεγάλης πετρελαιοκηλίδας έχει αυξηθεί.

Επομένως, οι δυτικές κυρώσεις κρύβουν σημαντικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους, αλλά από οικονομική άποψη λειτουργούν καλύτερα απ' ό,τι φαίνεται. Ο Μπέντζαμιν Χίλγκενστοκ, οικονομολόγος στη Σχολή Οικονομικών του Κιέβου (KSE), γράφει: Τον Σεπτέμβριο, η μέση τιμή εξαγωγής του πετρελαίου Ουράλια ήταν 67,50 δολάρια ανά βαρέλι - που είναι πάνω από το ανώτατο όριο, αλλά κάτω από την επίσημη τιμή του πετρελαίου Ουράλια.

Κατά την αξιολόγηση των κυρώσεων, το κριτήριο είναι τελικά καθοριστικό. Οι κυρώσεις δεν πέτυχαν τον μέγιστο στόχο, δηλαδή να σταματήσουν τον ρωσικό επανεξοπλισμό και να αναγκάσουν το Κρεμλίνο να εγκαταλείψει τις αυτοκρατορικές του φαντασιώσεις.

Ωστόσο, δυσχεραίνουν την πώληση του σημαντικότερου εξαγωγικού προϊόντος της Ρωσίας - και έτσι εμποδίζουν τα μέτρα του καθεστώτος για την αντιστάθμιση των απωλειών στο μέτωπο. Ζημιώνουν τη ρωσική πολεμική μηχανή, αλλά δεν σταματούν την επιθετικότητα του Πούτιν, καταλήγει η Handelsblatt.