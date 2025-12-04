Πολιτική | Ελλάδα

Συνάντηση Παπασταύρου με τον υπ. Ενέργειας των ΗΠΑ - Στην ατζέντα ο Κάθετος Διάδρομος

Newsroom
Ήδη η πρώτη συνάντηση των συμμετεχουσών χωρών (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Μολδαβία, Ουκρανία) ορίστηκε για τις 10 Δεκεμβρίου.

Στην ανάγκη δημιουργίας μιας Ομάδας Εργασίας για τα ζητήματα του Κάθετου Διαδρόμου, συμφώνησαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright σε συνάντηση στην Ουάσιγκτον.

Ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε επίσης με τον Πρόεδρο της Export-Import Bank of the United States (EXIM), κ. John Jovanovic, ο οποίος - σύμφωνα με το ΥΠΕΝ - επεσήμανε τον κομβικό ρόλο του Κάθετου Άξονα στην ενεργειακή πολιτική εξαγωγών των ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος της EXIM περιέγραψε τη στρατηγική προτεραιότητα των ΗΠΑ στην ανθεκτικότητα της αλυσίδας τροφοδοσίας αμερικανικού LNG σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην περιοχή μας, της οποίας βασική προϋπόθεση είναι η επέκταση των χώρων αποθήκευσης και επαναεριοποίησης του φυσικού αερίου.

Επιπλέον, συζητήθηκε το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει αναπτύξει η Τράπεζα και αφορά την Ευρώπη, καθώς και χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Πρόεδρος της EXIM τόνισε τον σταθερό προσανατολισμό της Τράπεζας στις κρίσιμες πρώτες ύλες, με τον Υπουργό να επισημαίνει την ανάπτυξη του γάλλιου στην Ελλάδα ως κρίσιμης ορυκτής πρώτης ύλης.

Τέλος, ο κ. Jovanovic απηύθυνε πρόσκληση στον κ. Παπασταύρου, προκειμένου να συμμετάσχει ως ομιλητής στο ετήσιο Συνέδριο της Τράπεζας που θα λάβει χώρα τον Απρίλιο του 2026.

Σταύρος Παπασταύρου
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
ΗΠΑ
