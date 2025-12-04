Συνάντηση Παπασταύρου με τον υπ. Ενέργειας των ΗΠΑ - Στην ατζέντα ο Κάθετος Διάδρομος

Ήδη η πρώτη συνάντηση των συμμετεχουσών χωρών (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Μολδαβία, Ουκρανία) ορίστηκε για τις 10 Δεκεμβρίου.

Στην ανάγκη δημιουργίας μιας Ομάδας Εργασίας για τα ζητήματα του Κάθετου Διαδρόμου, συμφώνησαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright σε συνάντηση στην Ουάσιγκτον.

Ήδη η πρώτη συνάντηση των συμμετεχουσών χωρών (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Μολδαβία, Ουκρανία) ορίστηκε για τις 10 Δεκεμβρίου.

Ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε επίσης με τον Πρόεδρο της Export-Import Bank of the United States (EXIM), κ. John Jovanovic, ο οποίος - σύμφωνα με το ΥΠΕΝ - επεσήμανε τον κομβικό ρόλο του Κάθετου Άξονα στην ενεργειακή πολιτική εξαγωγών των ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος της EXIM περιέγραψε τη στρατηγική προτεραιότητα των ΗΠΑ στην ανθεκτικότητα της αλυσίδας τροφοδοσίας αμερικανικού LNG σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην περιοχή μας, της οποίας βασική προϋπόθεση είναι η επέκταση των χώρων αποθήκευσης και επαναεριοποίησης του φυσικού αερίου.

Επιπλέον, συζητήθηκε το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει αναπτύξει η Τράπεζα και αφορά την Ευρώπη, καθώς και χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Πρόεδρος της EXIM τόνισε τον σταθερό προσανατολισμό της Τράπεζας στις κρίσιμες πρώτες ύλες, με τον Υπουργό να επισημαίνει την ανάπτυξη του γάλλιου στην Ελλάδα ως κρίσιμης ορυκτής πρώτης ύλης.

Τέλος, ο κ. Jovanovic απηύθυνε πρόσκληση στον κ. Παπασταύρου, προκειμένου να συμμετάσχει ως ομιλητής στο ετήσιο Συνέδριο της Τράπεζας που θα λάβει χώρα τον Απρίλιο του 2026.