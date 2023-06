Αττική Οδός: Το όριο του 5% για πιθανό γύρο βελτιωμένων προσφορών και η «ανοιχτή» ημερομηνία

Τα σενάρια μεταφοράς της ημερομηνίας υποβολής των οικονομικών προσφορών ενδεχομένως για λίγες ημέρες. Ποιοι ζητούν παράταση, τι λέει το ΤΑΙΠΕΔ. Ο γύρος των βελτιωμένων bets και η κρίσιμη διαφορά έως 5% από την καλύτερη οικονομική προσφορά. «Σφιχτό» το χρονοδιάγραμμα. Ξεκαθαρίζει αυτές τις ημέρες το τοπίο.

Όπως (και) χτες ανέφερε το insider.gr, μέσω της στήλης BackStory, το timing της υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό που προωθεί το ΤΑΙΠΕΔ για τη νέα 25ετή σύμβαση της Αττικής Οδού αποτελεί θέμα συζήτησης και ζύμωσης στον κατασκευαστικό κόσμο και βέβαια, το χρονοδιάγραμμα παραμένει σε έναν βαθμό «ανοιχτό». Τούτο, καθώς υπάρχουν κοινοπραξίες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό και θεωρούν ότι πρέπει να παραταθεί η διαδικασία ώστε να προλάβουν, όπως υποστηρίζουν, να μελετήσουν τη νέα σύμβαση και να δώσουν την καλύτερη δυνατή προσφορά, σε μια περίοδο, είναι αλήθεια, στην οποία τα γκρουπ έχουν διασπείρει χρηματοοικονομικές και τεχνικές δυνάμεις σε πλήθος διαγωνισμών.

Το σενάριο μικρής παράτασης

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΤΑΙΠΕΔ αν και θεωρεί ότι το χρονικό διάστημα έως τις 10 Ιουλίου, ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή οικονομικών προσφορών, επαρκεί ώστε οι 8 κοινοπραξίες να προετοιμαστούν για τον διαγωνισμό, εντούτοις, είναι «ανοιχτό» σε μια μικρή παράταση της διαδικασίας. Όχι όμως, κατά τις ίδιες πηγές, για να μεταφερθεί ο διαγωνισμός σε 2 και 3 μήνες από τώρα, αλλά για μια ολιγοήμερη παράταση με την ημερομηνία μάλλον να παραμένει εντός του Ιουλίου ή έστω εντός θέρους. Ωστόσο, εάν και εφόσον τελικά η διοίκηση του Ταμείου δώσει «πράσινο φως» για παράταση αυτό θα γίνει λογικά γνωστό αυτές της ημέρες (από σήμερα έως και την αρχή της επόμενης εβδομάδας).

Ο γύρος βελτιωμένων προσφορών και η διαφορά του 5%

Πέραν της ημερομηνίας για την κατάθεση προφορών, στο Ταμείο φέρονται να επεξεργάζονται σοβαρά το ενδεχόμενο να εφαρμοστεί τελικά και σε αυτόν τον διαγωνισμό, όπως συνηθίζεται, ο γύρος των βελτιωμένων προσφορών. Στο ΤΑΙΠΕΔ βάζουν στο τραπέζι την διαδικασία των βελτιωμένων προσφορών, σε σφιχτά όμως χρονοδιαγράμματα και με συγκεκριμένα όρια. Κατ’ αρχάς, στον γύρο αυτόν θα συμμετέχουν οι κοινοπραξίες οι προσφορές των οποίων απέχουν έως 5% από την καλύτερη οικονομική πρόταση. Επιπρόσθετα, από την ημέρα που οι επενδυτές (όσων οι προσφορές πληρούν τις προϋποθέσεις) κληθούν να δώσουν το παρών στη νέα διαδικασία (γύρος βελτιωμένων προσφορών) θα έχουν πολύ στενά χρονικά περιθώρια, έως 5 ημερών κατά πληροφορίες, για να τις καταθέσουν. Με αυτό το μοντέλο το ΤΑΙΠΕΔ αφενός φιλοδοξεί να ενισχύσει τον ανταγωνισμό αφετέρου να επισπεύσει τις διαδικασίες ώστε να μη χαθεί χρόνος, ιδίως αν έχει προηγηθεί μια παράταση της διαδικασίας.

Ξεκαθαρίζει το τοπίο

Σε κάθε περίπτωση, αυτές τις ημέρες λογικά ξεκαθαρίζει το τοπίο τόσο για την ημερομηνία των προσφορών (10 Ιουλίου, λίγο αργότερα μέσα στο καλοκαίρι ή φθινόπωρο που επιθυμούν κάποιες κοινοπραξίες) όσο και για τον γύρο των βελτιωμένων προσφορών. Η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ θέλει να προχωρήσει άμεσα στη νέα σύμβαση παραχώρησης, καθώς θέλει να προλάβει να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες πριν τη λήξη της υφιστάμενης σύμβασης (των ΕΛΛΑΚΤΩΡ – ΑΒΑΞ), τον Οκτώβριο του 2024, αλλά και να φανεί αξιόπιστη έναντι των επενδυτών, σε μια θετική για τη χώρα συγκυρία. Από την άλλη πλευρά, όμως, υπάρχουν κοινοπραξίες που θεωρούν εύλογο να έχουν πρόσθετο χρόνο μελέτης για μια σύμβαση 700 σελίδων, αλλά και καλύτερη συγκυρία για την πολιτική (εκλογές) και οικονομική κατάσταση (επενδυτική βαθμίδα).

Τα διόδια

Κατά τα φαινόμενα η νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού θα γίνει με διόδια στα 2,5 ευρώ (αντί 2,8 ευρώ τώρα), κατόπιν και σχετικής απόφασης του υπ. Υποδομών & Μεταφορών. Όμως, όπως και πάλι αναφέραμε την Τρίτη από τη στήλη BackStory, υπάρχει πρόβλεψη για αναθεώρηση της τιμής μετά την πρώτη πενταετία, με τα διόδια, κατά πληροφορίες, να μπορούν να ανέλθουν ακόμα και στα 3 ευρώ (ή παραπάνω) στη λεγόμενη ώρα αιχμής, αν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις (σχετίζονται με ροές, ταχύτητα κυκλοφορίας κ.α.), αρκεί ο επενδυτής να αποδεικνύει τη μείωση της κυκλοφορίας και των εσόδων του. Ωστόσο, κατά τις ίδιες πηγές, θα πρέπει η μεταβλητότητα να «βγάζει» μέσο διόδιο σταθερά στα 2,5 ευρώ. Βέβαια, όλα αυτά απαιτούν ζυμώσεις και το «οκ» του δημοσίου.

Οι ισχυροί διεκδικητές

Όπως είναι γνωστό, στην τελική φάση συμμετέχουν οι κορυφαίου εγχώριοι όμιλοι των υποδομών (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΑΒΑΞ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Κοπελούζος, η Intrakat σε διεθνές σχήμα με τις Brisa, AUTO ESTRADAS de PORTUGAL και Rubicone) αλλά και ισχυρά ξένα γκρουπ ή funds που είχαν προχωρήσει στην τελική φάση. Επίσης, κατά πληροφορίες, το σχήμα των ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και ΑΒΑΞ έχει ενισχυθεί με τη γαλλική Meridiam αντί της επίσης γαλλικής Ardian δίχως όμως να υπάρχουν επίσημες ενημερώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι επίσης τη σύμβαση διεκδικούν ονόματα όπως οι ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A, CORE INFRASTRUCTURE FUND III SCS (VAUBAN) –DIF INFRA 6 PARTICIPATIONS B.V. – EGIS PROJECTS S.A., FS ARK HOLDCO S.a.r.l. (δηλαδή η First Sentier, εταίρος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), MACQUARIE ASSET MANAGEMENT MOTORWAY HOLDINGS S.a.r.l. – FINCOP INFRASTRUCTURE LTD, VINCI HIGHWAYS S.A.S. – VINCI CONCESSIONS S.A.S. – MOBILITY PARTNER S.A.S., INC S.p.A. (GRUPPO FININC) με Μυτιληναίος κ.α.