Ο πληθωρισμός «πέφτει» στις ΗΠΑ αλλά το δολάριο τον... μεταφέρει στην Ευρωζώνη

Οι αιτίες της επίμονης αύξησης του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη πέραν της ενεργειακής και επισιτιστικής κρίσης, σύμφωνα με την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS).

Πρόσφατη μελέτη στελεχών της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) επιβεβαιώνει το «ανομολόγητο»... μυστικό της επίμονης αύξησης του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη και αλλού.

Το ισχυρό δολάριο δεδομένου του ρόλου ως νόμισμα τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών διεθνώς, «συμβάλει» ουσιαστικά στην αύξηση των τιμών «έξω» από τις ΗΠΑ. Όπως σημειώνει η σχετική μελέτη «σε αντίθεση με το παρελθόν η πρόσφατη ανατίμηση του δολαρίου συνέπεσε με την άνοδο των τιμών βασικών εμπορευμάτων επιδεινώνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.

Πολύ περισσότερο που αυτή συνδέεται με την «σύσφιξη των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών συνθηκών» ("Global exchange rate adjustments: drivers, impacts and policy implications" by Boris Hofmann, Aaron Mehrotra and Damiano Sandri) που απορρέουν βασικά από την ηγετική παρέμβαση της Fed στην αύξηση των επιτοκίων και του QT.

Αυτή η «σύμπτωση» τροφοδοτείται και από ένα επιπλέον παράγοντα στρέβλωσης και ανισορροπίας στον διεθνή οικονομικό ανταγωνισμό – που καταγγέλθηκε πρόσφατα από τον Γάλλο Υπ. Οικονομικών Λεμέρ – τις κρατικές παρεμβάσεις της Κυβέρνησης Μπάιντεν μέσω του νόμου για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Το δια ταύτα αυτής της «σύμπτωσης» όπως διακριτικά την αποκαλεί η BIS, οδηγεί σε μία «εξαγωγή» των πληθωριστικών πιέσεων από τις ΗΠΑ μέσω του ισχυρού δολαρίου.

Η προοπτική της συνέχισης των αυξήσεων των αμερικανικών επιτοκίων παρά την μικρότερη του αναμενόμενου αύξηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ καθιστά τις συναλλαγματικές ισοτιμίες του δολαρίου ιμάντα μεταφοράς των πληθωριστικών πιέσεων, πολύ περισσότερο που για την ΕΕ ειδικά η βασική πηγή τους παραμένει η ενεργειακή κρίση.

Παρ' όλα αυτά η Ευρωζώνη φαίνεται ότι θα ακολουθήσει έστω και με υστέρηση χρόνου και κόστος την επερχόμενη ύφεση, τον βηματισμό της Fed προκειμένου να μη χάσει... επαφή το Ευρώ με το δολάριο κάτω από την ισοτιμία του 1,0/0,99.

Η Ισαμπέλ Σνάμπελ του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ μιλώντας πρόσφατα σε εκδήλωση της Κεντρικής Τράπεζας της Σλοβενίας, παραδέχθηκε ότι ο μέχρι σήμερα βηματισμός της δεν φαίνεται να είναι αρκετός για να αναχαιτίσει τον πληθωρισμό και άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να μεταβληθεί προς το αυστηρότερο! Εάν όπως είπε μπούμε σε ύφεση με το 2023, κατά την εκτίμηση της ΕΚΤ αυτή με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν φαίνεται ότι θα είναι αρκετή για να αναχαιτίσει τις πληθωριστικές πιέσεις...

Κατά συνέπεια, υποστήριξε, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για «ανάπαυλα» στην νομισματική πολιτική που ακολουθεί μέχρι σήμερα η ΕΚΤ. «Πρέπει να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τα επιτόκια σε περιοριστικό πεδίο», που πάει να πει σε σημείο που να φρενάρει ακόμα περισσότερο την οικονομία «προκειμένου να επανέλθει ο πληθωρισμός στους στόχους που έχουμε...».