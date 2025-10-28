Διάσταση απόψεων κυβέρνησης - Κομισιόν για τους ρυθμούς που τρέχει το «Σπίτι μου 2»

Κοινοτικές πηγές κάνουν λόγο για χαμηλές πτήσεις του προγράμματος, ενώ παράγοντες της εγχώριας αγοράς ακινήτων επισημαίνουν πως το ενδιαφέρον των Ελλήνων για τη δεύτερη φάση του προγράμματος είναι συγκρατημένο, λόγω έλλειψης διαθέσιμων κατοικιών που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Διάσταση απόψεων διαπιστώνεται μεταξύ κυβέρνησης και Κομισιόν για τους ρυθμούς απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων από το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», που προσφέρει προνομιακή δανειακή στήριξη για την απόκτηση της κύριας κατοικίας.

Το γεγονός αυτό ανεβάζει τις τιμές αγοράς, ενώ το κριτήριο της παλαιότητας του ακινήτου αυξάνει περαιτέρω τον βαθμό δυσκολίας εξεύρεσης κατοικιών προς πώληση.

Πάντως σε χθεσινές του δηλώσεις στο ΕΡΤnews, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε ικανοποιημένος από τους ρυθμούς που «τρέχει» το πρόγραμμα, χαρακτηρίζοντας το ως επιτυχημένο.

«Το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στο 65% (1,3 δισ. ευρώ). Περίπου 10.500 συμπολίτες μας έχουν κλειδώσει σπίτι. Το πρόγραμμα προχωρά κανονικά και θα κλείσει τον Ιούλιο του 2026. Αυτή τη στιγμή πάντως τρέχει με επιτυχία το πρόγραμμα» τόνισε.

«Καμπανάκια» από Κομισιόν

Αυστηρό μήνυμα ότι πρέπει να τηρηθούν κατά γράμμα οι προθεσμίες του Ταμείου Ανάκαμψης μετέφεραν στις ελληνικές αρχές κοινοτικοί αξιωματούχοι που επισκέφτηκαν την Αθήνα στις αρχές Οκτωβρίου.

«Είμαστε στο τελευταίο μίλι, αυτό που έχει σημασία είναι οι προθεσμίες» επισημαίνουν οι εκπρόσωποι της Κομισιόν, εντοπίζοντας προβλήματα στα προγράμματα Κοινωνικής Κατοικίας.

Στον χαμηλό ρυθμό απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων του «Σπίτι μου 2» αναφέρεται και το ελληνικό προσχέδιο προϋπολογισμού 2026 (draft budgetary plan) που κατέθεσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στις Βρυξέλλες.

Όπως αναφέρεται, μέχρι σήμερα ο ρυθμός απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων στο «Σπίτι μου 2» που τρέχει εδώ και 10 μήνες, ανέρχεται σε 30,3%. Τα κονδύλια του RRF που κατευθύνονται στο πρόγραμμα ανέρχονται σε 1 δισ. ευρώ και βάσει των στοιχείων Οκτωβρίου τα δάνεια που έχουν συναφθεί ανέρχονται σε μόλις 303,3 εκατ. ευρώ.

Όπως φανερώνουν τα δεδομένα, δεν μετουσιώνονται όλες οι αιτήσεις σε εκταμιεύσεις, καθώς οι υψηλές τιμές των ακινήτων σε συνδυασμό με την δυσκολία ανεύρεσης των κατάλληλων σπιτιών που να εμπίπτουν στις προδιαγραφές του προγράμματος, αποθαρρύνουν αρκετούς υποψήφιους αγοραστές.

Υπενθυμίζεται πως το «Σπίτι μου 2» προσφέρει χαμηλότοκο στεγαστικό δάνειο για αγορά πρώτης κατοικίας, μέγιστης αξίας 250.000 ευρώ όπως αυτή προσδιορίζεται στο συμβόλαιο αγοράς και καλύπτει έως το 90% της αξίας του ακινήτου, με ανώτατο όριο του ποσού του δανείου να ανέρχεται στις 190.000 ευρώ. Το υπόλοιπο 10% καλύπτεται από ιδίους πόρους του δικαιούχου.

Το δάνειο είναι κατά 50% άτοκο, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ το υπόλοιπο 50% είναι χαμηλότοκο τραπεζικό δάνειο. Σημειώνεται πως για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους, το 75% του δανείου είναι άτοκο.

Η έκταση των ακινήτων που εμπίπτουν στο πρόγραμμα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150 τ.μ., πρέπει να έχουν παλαιότητα μέχρι 31/12/2007, ενώ η αξία του ακινήτου, όπως προσδιορίζεται στο συμβόλαιο αγοράς, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.