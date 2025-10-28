«Εξοικονομώ» αλλά… light - Τι αλλάζει στις ανακαινίσεις σπιτιών με επιδότηση

Προγράμματα επιδότησης για την ανακαίνιση του γερασμένου στοκ κατοικιών της χώρας που θα μοιάζουν λιγότερο με τα «Εξοικονομώ» και περισσότερο με το «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» προετοιμάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ η ελληνική πλευρά βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία ενός προγράμματος το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς πόρους για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών, με τελικό στόχο να πέσουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά που αντιμετωπίζει σημαντικά έλλειμμα προσφοράς.

Το βασικό ζήτημα που ζητά να διορθωθεί η ελληνική πλευρά είναι πως τα προγράμματα «Εξοικονομώ» δεν τρέχουν όπως θα έπρεπε γιατί χρηματοδοτούν αποκλειστικά εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης. Έτσι προτείνεται ο σχεδιασμός ενός νέου προγράμματος που θα επιδοτεί εργασίες ανακαίνισης, οι οποίες θα είναι σε ένα ποσοστό ενεργειακές (π.χ. κουφώματα, ηλιακοί θερμοσίφωνες κλπ) και σε ένα ποσοστό «ελεύθερες», θα μπορεί δηλαδή κάποιος να ανακαινίσει για παράδειγμα την κουζίνα και το μπάνιο.

Το «σήμα» των προθέσεων της Ελλάδας το έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα από τις Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός δηλώνοντας πως «η Ευρώπη έχει ρόλο να παίξει, δίνοντάς μας μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για παράδειγμα για επισκευές σπιτιών, χωρίς να περιοριζόμαστε μόνο στην ενεργειακή αναβάθμιση», ενώ προανήγγειλε νέες εξαγγελίες της ελληνικής κυβέρνησης «σε αυτή την κατεύθυνση, με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρώπης».

Όπως εξήγησε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας χθες στην ΕΡΤ, «στο εξοικονομώ, μέχρι σήμερα όλα τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά είχαν το 100% τον όρο της ενεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή θέματα που είχαν σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση. Τι συζητά ο πρωθυπουργός; Ότι μερική ενεργειακή αναβάθμιση στο επίπεδο του 20 – 30% και το υπόλοιπο 60 % – 80% γενική ανακαίνιση του ακινήτου.

Οι διαπραγματεύσεις γίνονται στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΕΣΠΑ που όπως έχει γράψει το insider.gr θα περιλαμβάνει ανακατεύθυνση πόρων στους στρατηγικούς τομείς που έχει ξεχωρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης. Εξάλλου, φαίνεται πως η ελληνικής αγορά «διψάει» για τέτοιες επιδοτήσεις όπως φαίνεται από την πορεία υλοποίησης του «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» το οποίο δίνει επιδότηση 60% για την ανακαίνιση κλειστών κατοικιών, οι οποίες στη συνέχεια μισθώνονται μακροχρόνια. Ήδη, μέσα σε λίγους μήνες έχει δεσμευτεί το 75% του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 50 εκατ. ευρώ.

Οι σκέψεις για κριτήρια

Όπως δήλωσε ο κ. Παπαθανάσης το σχέδιο είναι ακόμη υπό σχεδιασμό αλλά θα έχει κριτήρια όπως η παλαιότητα του ακινήτου. «Όσο πιο παλιό τόσο πιο πολύ θα μοριοδοτείται, ενώ θα υπάρχει ένα όριο κατασκευής του ακινήτου αυτού, δηλαδή, θα είναι μία χρονολογία στις αρχές δεκαετίας ΄90».

Το εισόδημα θα παίζει ρόλο, «αλλά θα είναι διευρυμένο, ίσως περισσότερο και υψηλότερο από αυτό το οποίο προβλέπεται στο Σπίτι μου ΙΙ», είπε ακόμη ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ενώ συμπλήρωσε πως θα υπάρχει και όριο στα τετραγωνικά του ακινήτου, «αλλά όλα αυτά είναι σε συζήτηση. Θα περιμένουμε μέχρι να κλείσει αυτή η συζήτηση. Πάντως, ό, τι και να γίνει, το πρόγραμμα αυτό θα ξεκινήσει μετά τον Φεβρουάριο του 2026».