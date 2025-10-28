Καραϊβική: Τουλάχιστον επτά νεκροί εξαιτίας του κυκλώνα Μελίσα

Ο κυκλώνας Μελίσα, που μπορεί να είναι ο ισχυρότερος στην ιστορία της Τζαμάικα και έχει ήδη προκαλέσει θύματα, πλησιάζει σήμερα στη χώρα της Καραϊβικής, απειλώντας να προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Ο κυκλώνας Μελίσα, που μπορεί να είναι ο ισχυρότερος στην ιστορία της Τζαμάικα και έχει ήδη προκαλέσει θύματα, πλησιάζει σήμερα στη χώρα της Καραϊβικής, απειλώντας να προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Συνοδευόμενος από ανέμους των οποίων η ταχύτητα φθάνει τα 280 χλμ/ώρα, ο κυκλώνας Μελίσα κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 – στο ανώτατο επίπεδο της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον – έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Τζαμάικα, σε τρεις στην Αϊτή και σε έναν στη Δομινικανή Δημοκρατία.

«Μη βγαίνετε έξω», επιμένει το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων και Τυφώνων (NHC), που προβλέπει «δυνητικά απειλητικές για τη ζωή» ριπές ανέμων, πλημμύρες και καταστροφές αντίστοιχης κλίμακας με αυτές που προκάλεσαν οι κυκλώνες Μαρία το 2017 ή Κατρίνα το 2005, στο Πουέρτο Ρίκο και τη Νέα Ορλεάνη.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Τζαμάικα, ενώ προετοιμάζονταν για την άφιξη του κυκλώνα, κόβοντας κλαδιά και δουλεύοντας πάνω σε σκάλες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ