Ειδήσεις | Διεθνή

Δυτική Όχθη: Ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τρεις Παλαιστίνιους μαχητές στη Τζενίν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Δυτική Όχθη: Ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τρεις Παλαιστίνιους μαχητές στη Τζενίν
Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν σήμερα τρεις Παλαιστίνιους μαχητές στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν σήμερα τρεις Παλαιστίνιους μαχητές στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι δυνάμεις πυροβόλησαν τους μαχητές που σχεδίαζαν επιθέσεις στην περιοχή του προσφυγικού καταυλισμού της Τζενίν, και στη συνέχεια προχώρησαν σε αεροπορικά πλήγματα, σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία και τον ισραηλινό στρατό.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Μετά τη μεγάλης κλίμακας ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο στον καταυλισμό της Τζενίν, που για καιρό ήταν προπύργιο ένοπλων οργανώσεων όπως της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ, το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής έχει ερημώσει και έχει μετατραπεί σε ερείπια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

IRIS: Από την 1η Δεκεμβρίου η υποχρεωτική εφαρμογή για όλες τις επιχειρήσεις – Παράταση ενός μήνα

Ακίνητα: Ποιες είναι οι τάσεις στα ενοίκια - Σε ποιες κατοικίες στρέφονται οι μισθωτές

Ποιοι Έλληνες εργάζονται έως και 49 ώρες την εβδομάδα - Πόσο δουλεύει ο μέσος Ευρωπαίος

tags:
Ισραήλ
Παλαιστίνη
Γάζα
Μέση Ανατολή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider