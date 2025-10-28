Λόγω της διεξαγωγής μαθητικών παρελάσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθούν σήμερα σε όλους τους Δήμους του Νομού Αττικής έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων.

Με κάθε λαμπρότητα και με αίσθημα τιμής προς τους ήρωες του Έπους του '40, η Αθήνα θα γιορτάσει σήμερα την Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ». Η πόλη είναι σημαιοστολισμένη, ενώ η μέρα ξεκίνησε με 21 χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και με το εωθινό από τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Ακολούθησε στις 8 το πρωί η επίσημη έπαρση της Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Στις 10 το πρωί έχει προγραμματιστεί η Δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.

Στις 10:40 θα γίνει η κατάθεση στεφάνων από τις Αρχές στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και ο εορτασμός θα κορυφωθεί στις 11 με τη μεγάλη παρέλαση της μαθητιώσας νεολαίας της Αθήνας, προσκόπων, οδηγών και ΑμεΑ μπροστά από το Μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη και ενώπιον της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη.

Στις 17:31 θα γίνει η υποστολή της Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Με καταθέσεις στεφάνων στα μνημεία και με τις μαθητικές παρελάσεις θα τιμήσουν την Εθνική Επέτειο οι δήμοι σε όλη τη χώρα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των μαθητικών παρελάσεων σε Αθήνα και Πειραιά

Λόγω της διεξαγωγής μαθητικών παρελάσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθούν σήμερα σε όλους τους Δήμους του Νομού Αττικής έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων.

Ειδικότερα στους Δήμους Αθηναίων και Πειραιά, η κυκλοφορία των οχημάτων, θα διακοπεί ως εξής:

• ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, από ώρα 09.00΄ μέχρι το πέρας της παρέλασης:

- Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

- Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

- Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

- Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

- Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

• ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ [Καθεδρικός Μητροπολιτικός Ναός Αθηνών (Δοξολογία)], μέχρι το πέρας της δοξολογίας:

- Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

• ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, από ώρα 09.00΄μέχρι 14.00΄:

- 34ου Πεζικού Συντάγματος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου.

- Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.

- Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Γρ. Λαμπράκη.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν την κίνησή τους στους ανωτέρω οδικούς άξονες και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ