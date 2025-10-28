Μικρές απώλειες στις ευρωαγορές μετά τα ρεκόρ

Ήπιες απώλειες καταγράφουν στις συναλλαγές της Τρίτης οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες απώλειες καταγράφουν στις συναλλαγές της Τρίτης οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, υποχωρώντας από τα επίπεδα ρεκόρ που κατέγραψαν την Δευτέρα για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς έλαβαν ώθηση από την αισιοδοξία για μειώσεις επιτόκια επιτοκίων και την αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ - Κίνας ενόψει της συνάντησης Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ που είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Πέμπτη.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει μικρές απώλειες 0,30% στις 575,31 μονάδες, με την πλειοψηφία των επιμέρους κλάδων να κινείται σε αρνητικό έδαφος, με μόνη εξαίρεση τον κλάδο των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας. Ο δείκτης Eurostoxx 50 υποχωρεί κατά 0,28% στις 5.695,18 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης χάνει 0,35% στις 24.224 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει απώλειες 0,25% στις 8.219 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 καταγράφει οριακή άνοδο 0,04% στις 9.656 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κερδίζει 0,10% στις 42.960 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο δείκτης IBEX 35 σημειώνει μικρά κέρδη 0,18% και διαπραγματεύεται στις 16.031 μονάδες.

Στο ταμπλό της συνεδρίασης, απώλειες άνω του 3% σημειώνει η μετοχή της Novartis, καθώς οι επιδόσεις της ελβετικής φαρμακοβιομηχανίας στο προηγούμενο τρίμηνο δεν κατάφεραν να υπερβούν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η εταιρεία ανέφερε αύξηση των καθαρών κερδών κατά 25% στα 3,9 δισ. δολάρια για το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, τη στιγμή που αναλυτές σε έρευνα της LSEG ανέμεναν καθαρά κέρδη ύψους 4,4 δισ. δολαρίων.

Πτώση άνω του 3% σημειώνει και ο τίτλος της BNP Paribas, καθώς τα έσοδα του γαλλικού χρηματοπιστωτικού κολοσσού στο γ' τρίμηνο ήταν ελαφρώς χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών. Στον αντίποδα, κέρδη 2,5% σημειώνει η μετοχή της HSBC, ανακάμπτοντας από τις απώλειες της Δευτέρας, στον απόηχο των ανακοινώσεων για το προηγούμενο τρίμηνο.

Πλέον, το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και στη διήμερη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), η οποία την Τετάρτη θα ανακοινώσει τις αποφάσεις της για τη νομισματική πολιτική. Η αγορά αναμένει μείωση των βασικών επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης, σενάριο που συγκεντρώνει πιθανότητα 96%, σύμφωνα με το εργαλείο CME Fedwatch.

Παράλληλα, οι επενδυτές αναμένουν ακόμα σε ένα σήμα από τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκιά της και κατά την συνεδρίαση του του Δεκεμβρίου, δεδομένων των ανησυχιών για την αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται την Πέμπτη και η κατ' ιδίαν συνάντηση Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), με τους προέδρους των δύο ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη να εμφανίζονται με διαλλακτική διάθεση πριν τις κρίσιμες συνομιλίες για το εμπόριο, ενώ η αγορά αναμένει μία συμφωνία που θα τερματίσει τις εντάσεις γύρω από το μέτωπο των δασμών και του περιορισμού στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα.