Η Barclays εξαγόρασε έναντι 800 εκατ. δολαρίων την αμερικανική Best Egg

Την εξαγορά της αμερικανικής εταιρείας δανείων Best Egg έναντι 800 εκατ. δολαρίων ανακοίνωσε την Τρίτη η Barclays, καθώς η βρετανική τράπεζα προσπαθεί να αυξήσει τις δραστηριότητες προσωπικής τραπεζικής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το Reuters, το deal αποδεικνύει το αυξημένο ενδιαφέρον εκ μέρους των βρετανικών τραπεζών για εξαγορές μετά τις ισχυρές επιδόσεις που κατέγραψαν στο προηγούμενο τρίμηνο, καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα η HSBC εξαγόρασε την Hang Seng του Χονγκ Κονγκ, ενώ οι Nationwide και NatWest προχώρησαν αντίστοιχα στην απόκτηση της Virgin Money και του τραπεζικού βραχίονα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Sainsbury's.

Η Barclays ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα πρόγραμμα buyback ύψους 500 εκατομμυρίων λιρών και αναβάθμισε τον στόχο για τα κέρδη της μέσα στο 2025. Η βρετανική τράπεζα αναμένει ότι η συμφωνία θα ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Η Best Egg παρέχει καταναλωτικά δάνεια μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, έχοντας ολοκληρώσει την παροχή δανείων άνω των 40 δισ. δολαρίων σε δύο εκατομμύρια πελάτες από την έναρξη της λειτουργίας της το 2013. Η Best Egg εξυπηρετεί επί του παρόντος περίπου 11 δισ. δολάρια σε προσωπικά δάνεια

Σε ανακοίνωσή της, η Barclays ανέφερε ότι η συμφωνία θα τη βοηθήσει να αναπτυχθεί σημαντικά στην αγορά των ΗΠΑ, καθώς υστερεί αρκετά σε σχέση με τις πολύ μεγαλύτερες εγχώριες τράπεζες, ενώ εκτιμά πως η εξαγορά της Best Egg θα διαφοροποιήσει τα έσοδά της προσθέτοντας περισσότερα τέλη εξυπηρέτησης με χαμηλότερο κεφάλαιο σε αντίθεση με τα έσοδα από τόκους και τις διατραπεζικές προμήθειες.