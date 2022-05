ΕΕ: Εντός έξι μηνών το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Η Κομισιόν προτείνει στα κράτη-μέλη ολικό εμπάργκο για το ρωσικό πετρέλαιο, είτε μεταφέρεται ακτοπλοϊκά, είτε μέσω αγωγού, είτε αργό, είτε διυλισμένο. Πίστωση χρόνου για Ουγγαρία-Σλοβακία. Η ΕΕ «χτυπάει», επιπλέον, συστημικές τράπεζες και αξιωματούχους. «Ο Πούτιν πρέπει να πληρώσει», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Νέο γύρο κυρώσεων κατά του Κρεμλίνου πρότεινε η Κομισιόν, οι οποίες περιλαμβάνουν τη σταδιακή διακοπή, εντός διαστήματος έξι μηνών, των εισαγωγών πετρελαίου και διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο και πιο κοστοβόρο βήμα της Ευρώπης στην κατεύθυνση υποστήριξης της Ουκρανίας και απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

«Ας είμαστε ξεκάθαροι: δεν θα είναι εύκολο», δήλωσε στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ισχυρή εξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο. Αλλά πρέπει απλά να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Προτείνουμε τώρα εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο. Θα είναι ένα ολικό εμπάργκο για το ρωσικό πετρέλαιο, είτε μεταφέρεται ακτοπλοϊκά, είτε μέσω αγωγού, είτε αργό, είτε διυλισμένο», ξεκάθαρισε προσθέτοντας:

«Θα φροντίσουμε να καταργήσουμε σταδιακά το ρωσικό πετρέλαιο, με τακτικό τρόπο που να επιτρέψει σε εμάς και στους ετέρους μας να εξασφαλίσουμε εναλλακτικά κανάλια ανεφοδιασμού και να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο στις παγκόσμιες αγορές».

Ξεχωριστά η Λάιεν ανέφερε ότι «ο Πούτιν πρέπει να πληρώσει ένα τίμημα, ένα υψηλό τίμημα για την βίαιη επιθετικότητά του».

Η απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι ενδείξεις ότι έχουν διαπραχθεί εγκλήματα πολέμου ώθησαν την ΕΕ να λάβει πιο τολμηρά μέτρα ως προς τις ενεργειακές κυρώσεις. Ωστόσο, η επιβολή μέτρων που θα μειώσουν ή και θα διακόψουν πλήρως τον εφοδιασμό της Ευρώπης από τη Ρωσία είναι ένα πολύπλοκο έργο για το μπλοκ, σημειώνει το Reuters. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η περιοχή εξαρτάται από τη Ρωσία για πολλές πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου. Το 2020, οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου αντιπροσώπευαν περίπου το 25% των αγορών πετρελαίου του μπλοκ, σύμφωνα με την Eurostat.

Τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ θα συναντηθούν την Τετάρτη, σε επίπεδο μόνιμων αντιπροσώπων, για να συζητήσουν -και ενδεχομένως να εγκρίνουν- την πρόταση. Αυτός θα είναι ο έκτος κατά σειρά γύρος κυρώσεων του μπλοκ με στόχο τη Ρωσία.

Η κίνηση εντείνει δραματικά το διακύβευμα με τη Μόσχα, καθώς η ΕΕ, ο μεγαλύτερος καταναλωτής ρωσικού αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, αναζητεί τρόπους να πιέσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τον πόλεμο που διεξαγάγει στην Ουκρανία.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι οποίες ήταν αντίθετες σε μια απότομη διακοπή του ρωσικού πετρελαίου, θα λάβουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα -μέχρι το τέλος του 2023- για να διακόψουν την προμήθεια, μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Η ΕΕ προτείνει επίσης τον αποκλεισμό της μεγαλύτερης τράπεζας της ρωσίας Sberbank και άλλων σημαντικών ρωσικών τραπεζών από το διεθνές σύστημα πληρωμών SWIFT. «Χτυπάμε τράπεζες που είναι συστημικά σημαντικές στο ρωσικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην ικανότητα του Πούτιν να σπείρει την καταστροφή», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

Second, we de-swift Sberbank – by far Russia's largest bank – and two other major banks.

Third, we are banning three big Russian state-owned broadcasters from our airwaves, that amplify Putin´s lies and propaganda aggressively. pic.twitter.com/P556IGXFIl

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2022