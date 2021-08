Οριακή αύξηση για τις τιμές παραγωγού στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο

Μικρή άνοδο κατέγραψε ο δείκτης τιμών παραγωγού στην Ευρωζώνη για τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, δείχνοντας τη σταθερότητα στις πληθωριστικές πιέσεις που δέχονται οι χώρες της ζώνης του ευρώ.

Σε μηνιαίο επίπεδο, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν 1,4% από αύξηση 1,3% τον Μάιο, ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια άνοδο 1,4%.

Σε ετήσιο επίπεδο, οι τιμές παραγωγού ενισχύθηκαν 10,2% από 9,6% τον Ιούνιο του 2020 και ενώ οι αναλυτές περίμεναν μια αύξηση κατά 10,3%.

