Το γύρο του κόσμου κάνει το τρίλεπτο βίντεο που δείχνει τον ιδρυτή του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ να δέχεται τις ερωτήσεις, κατά την κατάθεση του στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ κλήθηκε στο αμερικανικό Κογκρέσο για να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τις πολιτικές διαφημίσεις, με ψευδές περιεχόμενο, που προβάλονται στο Facebook.

Το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ (ΑΟΚ) ήταν αυτή που ανέλαβε την υποβολή ερωτήσεων και η διαδικασία θύμισε «ανάκριση».

Μάλιστα, σε κάποιο σημείο της διαδικασίας, η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, ρώτησε τον CEO του Facebook αν θα μπορούσε να «τρέξει» μια διαφήμιση που να υποστηρίζει πως υπερψηφίστηκε το «πράσινο» νομοσχέδιο, παρότι ακόμα δεν έχει εγκριθεί, για να πάρει την απάντηση πως «πιθανότατα ναι».

Σύμφωνα με το Business Insider, η συζήτηση ήταν τεταμένη και έγινε viral:

Zuckerberg grilled by AOC on Facebook's controversial policy to not fact-check political ads pic.twitter.com/MBS3seX3RT