Τουλάχιστον 2 νεκροί από τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο

Οι ένοπλες δυνάμεις της Μόσχας είχαν αναστείλει τις επιθέσεις για τρεις ημέρες, λόγω του ταξιδιού των απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους επτά, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση Κιέβου, διευκρινίζοντας πως ο απολογισμός βασίζεται σε αναφορές που της είχαν διαβιβαστεί ως τις 06:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Ο αριθμός των θυμάτων είναι πιθανό να γίνει βαρύτερος. Λίγο πριν από τις 06:45, οι στρατιωτικές αρχές κήρυξαν νέο συναγερμό για ρωσική αεροπορική επιδρομή.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Μόσχας είχαν αναστείλει τις επιθέσεις εναντίον του Κιέβου για τρεις ημέρες, λόγω του ταξιδιού που έκαναν στις δυο πρωτεύουσες οι απεσταλμένοι του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, για συνομιλίες με τους προέδρους των δυο εμπόλεμων χωρών Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ