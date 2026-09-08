Ειδήσεις | Διεθνή

Τουλάχιστον 2 νεκροί από τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τουλάχιστον 2 νεκροί από τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Οι ένοπλες δυνάμεις της Μόσχας είχαν αναστείλει τις επιθέσεις για τρεις ημέρες, λόγω του ταξιδιού των απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους επτά, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση Κιέβου, διευκρινίζοντας πως ο απολογισμός βασίζεται σε αναφορές που της είχαν διαβιβαστεί ως τις 06:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Ο αριθμός των θυμάτων είναι πιθανό να γίνει βαρύτερος. Λίγο πριν από τις 06:45, οι στρατιωτικές αρχές κήρυξαν νέο συναγερμό για ρωσική αεροπορική επιδρομή.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Μόσχας είχαν αναστείλει τις επιθέσεις εναντίον του Κιέβου για τρεις ημέρες, λόγω του ταξιδιού που έκαναν στις δυο πρωτεύουσες οι απεσταλμένοι του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, για συνομιλίες με τους προέδρους των δυο εμπόλεμων χωρών Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Όλες οι μειώσεις φόρων που έρχονται - Ποιοι γλιτώνουν τεκμήρια και ΕΝΦΙΑ

Το χαράτσι στα 1.400 στελέχη - Τρίτωσε με άρωμα ΙΟΝ - Σημαντική πρόοδος, σημαντικές προκλήσεις

Η «χρήσιμη»... χολή του Σαμαρά - Η δεύτερη νιότη στα «Δίδυμα Φεγγάρια» - Η αριστερή πολυκατοικία

tags:
Ρωσία
Νεκροί
Πύραυλος
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider