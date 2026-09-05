Θεοχάρης: Οι άμεσες ξένες επενδύσεις το Ά εξάμηνο του 2026 ανήλθαν σε 6,9 δισ. έναντι 2,8 δισ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025

Το Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας 2026–2030 έχει εγκριθεί, με κεντρικό στόχο αύξηση κατά 40% της αξίας των εξαγωγών αγαθών και των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων έως το 2030.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης με θέμα «Εξωστρέφεια για μια ισχυρή Ελλάδα – Η διεθνής παρουσία της χώρας ως δύναμης ευημερίας, αξιοπιστίας και κοινωνικής προόδου» που πραγματοποιήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, στη Θεσσαλονίκη, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης ανέδειξε την πρόοδο της Ελλάδας στον τομέα της οικονομικής και επιχειρηματικής εξωστρέφειας.

Ο κ. Θεοχάρης παρουσίασε τα στοιχεία που, όπως τόνισε, αποδεικνύουν τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι άμεσες ξένες επενδύσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθαν σε 6,9 δισ. ευρώ, έναντι 2,8 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση περίπου 146%. Παράλληλα, οι εξαγωγές αγαθών έφτασαν τα 27,63 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 14,6%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 5%, στα 16,04 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κεντρική Μακεδονία, υπογραμμίζοντας τον στρατηγικό της ρόλο στις συνδέσεις με τα Βαλκάνια και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Όπως σημείωσε, το Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας 2026–2030 έχει εγκριθεί, με κεντρικό στόχο αύξηση κατά 40% της αξίας των εξαγωγών αγαθών και των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων έως το 2030.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας, Δημήτρης Σκάλκος, δήλωσε: «Σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές οικονομικό και εμπορικό περιβάλλον, όπου οι ανταγωνισμοί κυβερνήσεων και επιχειρήσεων εντείνονται καθώς οι οικονομικοί εταίροι και οι εμπορικοί διάδρομοι διαφοροποιούνται, η ελληνική οικονομική διπλωματία προσαρμόζεται για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας και να διατηρήσει την αναπτυξιακή δυναμική της. Με την εφαρμογή του πρώτου πενταετούς Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας 2026-2030 προτεραιοποιούνται γεωγραφικές περιοχές και παραγωγικοί κλάδοι με στόχο την αύξηση κατά 40% τόσο των εξαγωγών μας όσο και των άμεσων ξένων επενδύσεων. Με αυξημένους χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους, στοχευμένες θεσμικές παρεμβάσεις και νέα διαχειριστικά εργαλεία, το Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας στοχεύει στον αποτελεσματικό συντονισμό όλων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που απαρτίζουν το «οικοσύστημα» εξωστρέφειας, ώστε η οικονομία μας να σταθεί με όρους ισχύος στη νέα διεθνή οικονομία».

Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Export Credit Greece, Νικόλαος Βαγιάννης, υπογράμμισε ότι η σημερινή συγκυρία καθιστά ακόμη πιο σημαντική την παροχή σύγχρονων και ευέλικτων εργαλείων στις ελληνικές επιχειρήσεις που διεκδικούν θέση στις διεθνείς αγορές.

Η ECG διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ασφάλισης, εγγυήσεων, χρηματοδότησης και διαχείρισης απαιτήσεων, με στόχο να καλύπτει τις ανάγκες κάθε ελληνικής επιχείρησης - από τη μικρότερη εξαγωγική εταιρεία έως τον μεγάλο ελληνικό όμιλο που αναλαμβάνει ένα εμβληματικό έργο ενέργειας ή υποδομών στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρούν σημαντικές πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων η ανάπτυξη της θυγατρικής ασφαλιστικής εταιρείας, η ενεργοποίηση της κρατικής εγγυοδοσίας και η ανάπτυξη νέων προϊόντων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία λύσεων που συνδέουν αποτελεσματικά την ασφαλιστική κάλυψη με την τραπεζική χρηματοδότηση, προσφέροντας στις ελληνικές επιχειρήσεις μεγαλύτερη ευελιξία και πρόσβαση στα απαραίτητα κεφάλαια για την ανάπτυξή τους.

