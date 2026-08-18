Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται από την Παρασκευή 14 Αυγούστου έως και την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, ώρα 15:00, μέσω της πλατφόρμας https://opsyd.sch.gr

Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α' και τον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α' για τον κλάδο ΤΕ16 του ΑΣΕΠ, θα μπορούν μέχρι και τις 24 Αυγούστου, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινοί αναπληρωτές στα 20 σχολεία του δικτύου των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων, σε όλη τη χώρα.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) για το σχολικό έτος 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για πρόσληψη ως αναπληρωτές, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως ενός διδακτικού έτους, δηλώνοντας τις σχολικές μονάδες των ΔΗΜ.Ω.Σ. της προτίμησής τους με σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται από την Παρασκευή 14 Αυγούστου έως και την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, ώρα 15:00, αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) https://opsyd.sch.gr

Εντός επτά ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, η Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ. συντάσσει αξιολογικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων ανά κλάδο και ειδικότητα, με βάση τη μοριοδότηση των ακαδημαϊκών προσόντων, σύμφωνα με τον πίνακα του ΑΣΕΠ, και την τυχόν προϋπηρεσία σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των πινάκων, ενώ ο τελικός αξιολογικός πίνακας κυρώνεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ. και στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την πρόσληψή τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της ιστοσελίδας της Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ., καθώς και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ. https://dedimos.minedu.gov.gr/

Στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, η προσπάθεια για αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου ξεκινά από τους ανθρώπους του. Οι εκπαιδευτικοί εργάζονται σε ένα σχολικό περιβάλλον με αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις, σύγχρονο εξοπλισμό, ανακαινισμένα εργαστήρια και ψηφιακές δυνατότητες.

Με τη στήριξη του Ιδρύματος Ωνάση, οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση σε διαρκή επιμόρφωση, σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές και τεχνολογικά εργαλεία, ενώ μπορούν να διεκδικήσουν έως 5.000 ευρώ για μεταπτυχιακές σπουδές σε δημόσια ΑΕΙ. Πρόκειται για ένα σύστημα που ενθαρρύνει τη διά βίου μάθηση και την αναγνώριση του ρόλου του εκπαιδευτικού ως σύγχρονου επαγγελματία.

Για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους, η λειτουργία κάθε ζεύγους Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων υπό την εποπτεία Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) δημιουργεί προοπτικές για κοινά προγράμματα, ερευνητικά έργα και ακαδημαϊκή εξέλιξη.

Η διδασκαλία στους Ομίλους και τα Σύνολα εντάσσεται στο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, χωρίς υπέρβαση, ενώ συνοδεύεται από επιμίσθιο που παρέχεται από το Ίδρυμα Ωνάση. Για την υλοποίησή τους, οι εκπαιδευτικοί πλαισιώνονται από εξειδικευμένους επιστήμονες, που ενισχύουν το εκπαιδευτικό έργο και τη δημιουργική έκφραση των μαθητών. Παράλληλα, η καθημερινή παρουσία ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και σχολικών νοσηλευτών, καθώς και η υποστήριξη επαγγελματιών Πληροφορικής, συμβάλλει στη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος, που υποστηρίζει ουσιαστικά τόσο τους μαθητές όσο και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Τέλος, εκπαιδευτικοί που πλεονάζουν στη μονάδα τους μπορούν να συμπληρώσουν το ωράριό τους σε συνδεδεμένα Ωνάσεια Σχολεία ή με διοικητικό έργο στο υπάρχον σχολείο. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται οι χρονοβόρες μετακινήσεις και ενισχύεται η επαγγελματική τους σταθερότητα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι ένα καινοτόμο Δίκτυο Δημόσιων Σχολείων με ισχυρό κοινωνικό χαρακτήρα. Πρόκειται για υφιστάμενα δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναβαθμίζονται με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ωνάση και λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Μετά την επιτυχημένη λειτουργία των πρώτων 12 σχολείων κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026 (6 Γυμνάσια και 6 Γενικά Λύκεια) σε Αχαρνές, Περιστέρι, Κολωνό, Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης, Κοζάνη και Ξάνθη, το δίκτυο διευρύνεται τον Σεπτέμβριο του 2026 με 8 ακόμη σχολικές μονάδες σε νέες περιοχές της χώρας.

Συνολικά, οι 20 σχολικές μονάδες των ΔΗΜ.Ω.Σ. θα προσφέρουν ακόμη περισσότερες ευκαιρίες μάθησης, εξέλιξης και δημιουργίας για μαθητές και εκπαιδευτικούς σε όλη τη χώρα, ώστε να διαμορφώσουν σήμερα μαζί τους το δημόσιο σχολείο του αύριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ