Η Revolut δημιουργεί δίκτυο Revolut Lounge με πρώτο σταθμό την Κοπεγχάγη

Η Revolut σχεδιάζει να επεκτείνει το δίκτυο Revolut Lounge σε βασικούς ευρωπαϊκούς αεροπορικούς κόμβους από το 2027 και μετά.

Το νέο της στρατηγικό εγχείρημα, το Revolut Lounge, ανακοίνωσε η Revolut Ltd. Η ευρύτερη στρατηγική της εταιρείας προβλέπει τη δημιουργία ενός δικτύου premium αιθουσών αναμονής (lounges) σε ορισμένες από τις βασικές αγορές ανάπτυξής της τα επόμενα χρόνια, με προοπτική να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα premium lounges παγκοσμίως.

Το πρώτο βήμα αυτής της διεθνούς επέκτασης ξεκίνησε επίσημα με την υπογραφή της αρχικής συμφωνίας συνεργασίας με το Αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης (CPH). Η συμφωνία θέτει τα θεμέλια ενός πρότυπου σχεδιασμού υψηλών προδιαγραφών που η Revolut Ltd θα αναπτύξει σε βασικά διεθνή αεροδρόμια από το 2027 και μετά. Το CPH Revolut Lounge θα αποτελέσει τη νέα εμβληματική αίθουσα αναμονής του αεροδρομίου και τη μεγαλύτερη κοινόχρηστη αίθουσα αναμονής στη Ζώνη Σένγκεν, φέρνοντας την premium ταξιδιωτική εμπειρία της Revolut στην «καρδιά» του ενιαίου τερματικού σταθμού του αεροδρομίου.

Η επένδυση αυτή αντικατοπτρίζει τη διευρυνόμενη φιλοδοξία της Revolut να επεκταθεί πέρα από τα αμιγώς χρηματοοικονομικά προϊόντα και την πρόθεσή της να προσφέρει εμπειρίες υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της παγκόσμιας πελατειακής της βάσης. Η νέα πρωτοβουλία Revolut Lounge αποτελεί μια απτή, υψηλών προδιαγραφών επέκταση των premium ταξιδιωτικών προνομίων που ήδη προσφέρει η εταιρεία.

Ο Hadi Nasrallah, Διευθυντής Κερδοφορίας Προϊόντων & Νέων Πρωτοβουλιών της Revolut, δήλωσε: «Η Revolut αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και οι 75 εκατομμύρια πελάτες μας μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Πολλοί από αυτούς ταξιδεύουν συχνά αεροπορικώς και επιδιώκουμε να βελτιώνουμε συνεχώς την ταξιδιωτική τους εμπειρία. Είναι γνωστό ότι οι περισσότερες αίθουσες αναμονής στα αεροδρόμια δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των ταξιδιωτών. Εμείς θέλουμε να μεταφέρουμε τη σχεδιαστική μας φιλοσοφία στον φυσικό κόσμο, δημιουργώντας κάτι τολμηρό και εντυπωσιακό. Η Κοπεγχάγη αποτελεί ιδανική επιλογή, καθώς διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά και βρίσκεται σε μία από τις βασικές αγορές ανάπτυξής μας, τη Σκανδιναβία. Στόχος μας είναι να θέσουμε νέα πρότυπα στη φιλοξενία αεροδρομίων σε όλη την Ευρώπη και να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα, μοναδικά προνόμια στους πελάτες μας όταν ταξιδεύουν».

Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση των σχεδίων της εταιρείας για το πρώτο Revolut Store στη Βαρκελώνη, το Revolut Lounge αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη μεταφορά του ψηφιακού οικοσυστήματος της Revolut σε φυσικούς χώρους υψηλής επισκεψιμότητας. Ενώ το Revolut Store φέρνει το brand πιο κοντά στους πελάτες μέσα από το φυσικό λιανεμπόριο, το Revolut Lounge εφαρμόζει την ίδια φιλοσοφία στον τομέα των ταξιδιών, έναν από τους σημαντικότερους τομείς χρήσης των υπηρεσιών της εταιρείας.

Το Revolut Lounge στην Κοπεγχάγη θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Plaza Premium Group (PPG), στρατηγικό συνεργάτη διαχείρισης και επένδυσης της Revolut Ltd για το συγκεκριμένο έργο. Η PPG διαχειρίζεται το μεγαλύτερο δίκτυο αιθουσών αναμονής αεροδρομίων παγκοσμίως, ενώ το brand Plaza Premium Lounge έχει αναδειχθεί ως η «Καλύτερη Ανεξάρτητη Αίθουσα Αναμονής Αεροδρομίου στον Κόσμο» από τη Skytrax κάθε χρόνο από το 2016 έως και το 2025.

Ο Bora Isbulan, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Plaza Premium Group, δήλωσε: «Ως διαχειριστές του μεγαλύτερου δικτύου αιθουσών αναμονής αεροδρομίων στον κόσμο, δεσμευόμαστε να θέτουμε νέα πρότυπα στην premium ταξιδιωτική φιλοξενία και είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που το πετυχαίνουμε αυτό μαζί με τη Revolut. Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην αποστολή μας να καταστήσουμε τις εξαιρετικές υπηρεσίες φιλοξενίας πιο προσιτές σε σημαντικούς διεθνείς αεροπορικούς κόμβους, ενώ παράλληλα υποστηρίζουμε τη Revolut στην αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των πελατών της».

Το Αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης επιλέχθηκε στρατηγικά λόγω της διεθνούς του φήμης ως κόμβος παγκόσμιας κλάσης σκανδιναβικού σχεδιασμού, αρχιτεκτονικής καινοτομίας και υψηλού επιπέδου παγκόσμιας συνδεσιμότητας. Παράλληλα, η επιλογή της Δανίας αναδεικνύει τη δυναμική ανάπτυξη της Revolut στη σκανδιναβική περιοχή, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές ευκαιρίες για την εταιρεία.

Ο Peter Krogsgaard, Εμπορικός Διευθυντής του Αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που υποδεχόμαστε την πρώτη επώνυμη αίθουσα αναμονής αεροδρομίου της Revolut στο Αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης. Μοιραζόμαστε την ίδια φιλοδοξία να βάζουμε τον επιβάτη στο επίκεντρο και να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία του στο αεροδρόμιο. Το νέο Revolut Lounge θα εμπλουτίσει περαιτέρω τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που προσφέρουμε στους ταξιδιώτες μας και θα ενισχύσει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε άνεση, ευκολία και εξαιρετική εξυπηρέτηση».

Με την πρόβλεψη ότι ο αριθμός των πελατών της Revolut στη Δανία θα φτάσει τις 500.000 μέχρι την έναρξη λειτουργίας του lounge, η νέα επένδυση ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της εταιρείας στη σκανδιναβική περιοχή, όπου ήδη εξυπηρετεί περισσότερους από 2 εκατομμύρια πελάτες. Παράλληλα, η fintech εταιρεία αναμένεται να ξεπεράσει τους 3 εκατομμύρια πελάτες στην περιοχή έως το τέλος του έτους. Η λειτουργία του Revolut Lounge στο Αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης (CPH) προγραμματίζεται για το 2027.