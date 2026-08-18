Παραιτείται από πρόεδρος της Geely ο Λι Σούφου - Διατηρεί τον συνολικό έλεγχο

Ο Λι διορίστηκε επίτιμος πρόεδρος εφ' όρου ζωής, κάτι που του επιτρέπει να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στις άλλες επιχειρήσεις του και να βοηθά στον σχεδιασμό της διαδοχής.

Ο Λι Σούφου, ο οποίος ίδρυσε την Geely Automobile πριν από 40 χρόνια, διορίστηκε επίτιμος πρόεδρος της αυτοκινητοβιομηχανίας εφ' όρου ζωής. Ο ιδρυτής της Geely Automobile Λι Σούφου παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Θα τον διαδεχθεί ο Αν Κονγκούι, αναφέρει το Automotive News Europe.

Η Geely Automobile Holdings Ltd ανακοίνωσε αύξηση των κερδών της στο δεύτερο τρίμηνο, καθώς οι ισχυρές εξαγωγές βοήθησαν την αυτοκινητοβιομηχανία να αντιμετωπίσει την υποτονική ζήτηση στην Κίνα, και αναδιάρθρωση της εκτελεστικής της σύνθεσης, συμπεριλαμβανομένης της παραίτησης του Λι Σούφου από τη θέση του προέδρου, αναφέρει το Bloomberg.

Ο Λι διορίστηκε επίτιμος πρόεδρος εφ' όρου ζωής, κάτι που του επιτρέπει να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στις άλλες επιχειρήσεις του και να βοηθά στον σχεδιασμό της διαδοχής, ανακοίνωσε η εταιρεία χθες. Θα συνεχίσει να υπηρετεί ως πρόεδρος της μητρικής εταιρείας Zhejiang Geely Holding Group, υποδεικνύοντας ότι θα διατηρήσει την εποπτεία της εκτεταμένης αυτοκρατορίας του στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Tην ανακοίνωση ακολούθησε μια έκθεση κερδών που έδειξε ότι τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 36% στα 4,9 δισεκατομμύρια γιουάν (727 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) στο τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, ανταποκρινόμενα στις προσδοκίες των αναλυτών. Τα κέρδη εξαμήνου μειώθηκαν κατά 1,8% στα 9,09 δισεκατομμύρια γιουάν, αν και ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις.

Η μετοχή της Geely Auto έκλεισε χθες με άνοδο 4,8% στο Χονγκ Κονγκ.

Ο Λι, ο 63χρονος ιδρυτής του ομίλου αυτοκινήτων, ανακοίνωσε την παραίτησή του αμέσως αφότου η εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ Geely ανακοίνωσε έσοδα-ρεκόρ για το πρώτο εξάμηνο στην δύσκολη αγορά αυτοκινήτων της Κίνας τη Δευτέρα.

Ο Άντι Αν Κονγκούι, 56 ετών, εκτελεστικός διευθυντής, θα καλύψει την κενή θέση που άφησε ο Λι, με ισχύ από την Τρίτη, ανέφερε η εταιρεία σε ενημέρωσή της στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

«Ξεκινάμε τώρα την εκστρατεία για την καλλιέργεια επαγγελματικών ταλέντων και την οικοδόμηση μιας επαγγελματικής ομάδας», δήλωσε ο Λι. «Η διαδοχή στοχεύει στην ενίσχυση ενός θετικού περιβάλλοντος για την υγιή ανάπτυξη του δικού μας ταλέντου και την υγιή ανάπτυξη της εταιρικής κουλτούρας».

Τον Ιούνιο, ο Λι δήλωσε κατά τη διάρκεια ενός φόρουμ στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Τσονγκίνγκ ότι η Geely θα καταρτίσει ένα σχέδιο διαδοχής για να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξή της, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Ο Λι θα διατηρούσε τον ρόλο του ως πρόεδρος του ομίλου Zhejiang Geely Holding, μητρικής της Geely Auto, η οποία κατέχει επίσης τη Volvo Cars και μερίδιο στον όμιλο Mercedes-Benz.

Ο Τζέρι Γκαν Τζιαγιουέ, πρώην επικεφαλής ανάπτυξης και πωλήσεων αυτοκινήτων της Geely Auto, θα γίνει διευθύνων σύμβουλος της αυτοκινητοβιομηχανίας, αντικαθιστώντας τον Γκούι Σενγκιούε, ανέφερε.

Με την εγχώρια δυναμική να επιβραδύνεται, η Geely επιδιώκει να επεκτείνει την παρουσία της στο εξωτερικό. Η αυτοκινητοβιομηχανία δήλωσε ότι αύξησε τον στόχο εξαγωγών της για το 2026 κατά 23% στις 920.000 μονάδες.

Αυτό έρχεται να συμπληρώσει ένα δυνατό ξεκίνημα του έτους, με τις εξαγωγές της Geely να υπερδιπλασιάζονται το πρώτο εξάμηνο σε 474.228 οχήματα, σύμφωνα με προηγούμενη δήλωση της εταιρείας. Οι πωλήσεις κινεζικών αυτοκινήτων τους πρώτους έξι μήνες μειώθηκαν κατά 20%, με την Ένωση Επιβατικών Αυτοκινήτων να προβλέπει συρρίκνωση 14% για ολόκληρο το 2026.

Ένα σύντομο προβάδισμα έναντι της BYD Co στις αρχές του έτους έχει διαβρωθεί, καθώς ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο επωφελήθηκε από τη ζήτηση που προκλήθηκε από τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου, λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν. Οι πωλήσεις στο εξωτερικό έφτασαν τα 812.700 αυτοκίνητα τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους, σχεδόν διπλάσιος όγκος από τις εξαγωγές της Geely.

Ενώ η Geely Auto πωλεί επίσης πλήρως ηλεκτρικά οχήματα και υβριδικά, ήταν πιο αργή από την BYD στη δημιουργία δικτύου διανομής στο εξωτερικό και μόλις τώρα προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Ωστόσο, οι πιο premium προσφορές της Geely μέσω της υπομάρκας Zeekr αποδίδουν επίσης. Το πολυτελές SUV 9X έγινε το όχημα με τις καλύτερες πωλήσεις στην Κίνα, ξεπερνώντας τα 500.000 γιουάν και αύξησε τη μέση τιμή πώλησης ανά αυτοκίνητο της Geely κατά 15.000 γιουάν, στα 112.000 γιουάν.

Η εταιρεία κατέληξε σε συμφωνία τον Ιούλιο για την κοινή χρήση της παραγωγικής ικανότητας και την παραγωγή οχημάτων στο υποαξιοποιημένο εργοστάσιο της Ford Motor Co στη Βαλένθια της Ισπανίας και πρόκειται να ξεκινήσει την τοπική παραγωγή του compact crossover EX5 και του subcompact hatchback EX2 -- το οποίο είναι γνωστό ως μοντέλο Xingyuan στην Κίνα -- μέσω κοινοπραξίας με τη Renault SA στη Βραζιλία.

Η εταιρεία παρέδωσε συνολικά 1,42 εκατομμύρια οχήματα σε πελάτες το πρώτο εξάμηνο, σημειώνοντας αύξηση 1% σε ετήσια βάση, με τις εξαγωγές να σημειώνουν άνοδο 158% στις 474.228 μονάδες .

Ο Ντάι Γιονγκ, οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τον αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα της χώρας τη Δευτέρα, προτρέποντας τους εγχώριους παίκτες να απέχουν από τον άγριο ανταγωνισμό τιμών για να αποτρέψουν τεράστιες απώλειες.

Σε συνέντευξή του, δήλωσε στην εφημερίδα South China Morning Post ότι ένας πόλεμος εκπτώσεων θα ήταν καταστροφικός, επειδή οι περισσότεροι παίκτες δυσκολεύονταν να αποκομίσουν κέρδος.

«Οι μειώσεις τιμών μπορεί να μην είναι αρκετές για να πυροδοτήσουν το αγοραστικό ενδιαφέρον των καταναλωτών», δήλωσε ο Ντάι. Οι ανταγωνιστές της εταιρείας «δεν συμμορφώνονταν με τις κυβερνητικές οδηγίες», καθώς οι αρχές είχαν δώσει εντολή στον κλάδο να περιορίσει τον επιβλαβή ανταγωνισμό τιμών.

Η Geely Auto κατασκευάζει ηλεκτρικά και βενζινοκίνητα αυτοκίνητα με μάρκες όπως οι Zeekr, Lynk και Galaxy. Υπολείπεται μόνο της BYD , της μεγαλύτερης εταιρείας συναρμολόγησης ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο, όσον αφορά τις πωλήσεις στην ηπειρωτική Κίνα.

Η εταιρεία στόχευσε σε πωλήσεις στο εξωτερικό ύψους 920.000 μονάδων το 2026, υπερδιπλάσιες από το σύνολο του περασμένου έτους.

Τα καθαρά κέρδη που προέρχονται από την πώληση ενός αυτοκινήτου αξίας 100.000 γιουάν ανέρχονται πλέον σε μόλις 1.500 γιουάν, γεγονός που μεταφράζεται σε περιθώριο κέρδους μόλις 1,5%, σύμφωνα με την Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων της Κίνας.

Αυτό αντιπροσώπευε μια απότομη πτώση από το περιθώριο κέρδους 3,4% τον Μάιο.

Ο Ντάι δήλωσε ότι η Geely Auto θα υποστηρίξει σθεναρά τη συνύπαρξη με τους ανταγωνιστές της στην Κίνα και στο εξωτερικό, χωρίς να καταφύγει σε πολέμους τιμών για να εκδιώξει τους μικρότερους ανταγωνιστές.