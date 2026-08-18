Σίφνος: Τι «έριξε» το ελικόπτερο - Το ύποπτο εξάρτημα και τα δύο σενάρια

Μηχανική βλάβη στην ουρά ή αιφνίδιο πρόβλημα υγείας του πιλότου εξετάζουν οι αρχές ως αίτια της θανατηφόρας συντριβής στη Σίφνο.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται τα αίτια που οδήγησαν στην τραγική συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότο της Αεροπορίας Στρατού, Παντελή Φραγκούλη, οι αρχές επικεντρώνονται σε δύο βασικά σενάρια: Mια κρίσιμη μηχανική βλάβη ή ένα ξαφνικό ιατρικό επεισόδιο του πιλότου.

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