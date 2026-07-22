Επιχειρήσεις | Ελλάδα

AMK της Aktor: Στα 11,25 ευρώ η τιμή διάθεσης των μετοχών

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AMK της Aktor: Στα 11,25 ευρώ η τιμή διάθεσης των μετοχών
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Στα 11,25 ευρώ ανά νέα μετοχή διαμορφώθηκε η τελική τιμή διάθεσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR, με την εταιρεία να αντλεί συνολικά 650 εκατ. ευρώ από τη συνδυασμένη προσφορά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στα 11,25 ευρώ ανά νέα μετοχή διαμορφώθηκε η τελική τιμή διάθεσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR, με την εταιρεία να αντλεί συνολικά 650 εκατ. ευρώ από τη συνδυασμένη προσφορά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 22 Ιουλίου να αποδεχθεί προσφορές συνολικού ύψους 650.000.002,50 ευρώ και να ορίσει την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στα 11,25 ευρώ.

Η τιμή διάθεσης είναι ίδια στην ιδιωτική τοποθέτηση και στην ελληνική δημόσια προσφορά. Με βάση την τελική τιμή διάθεσης, η AKTOR αναμένεται να εκδώσει συνολικά 57.777.778 νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία.


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tags:
AKTOR (Intrakat)
ΑΜΚ (Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου)
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