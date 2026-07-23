Χατζηδάκης: «Οι πληγές της Θεσσαλίας μία-μία κλείνουν»

Τον χώρο των έργων οριστικής αποκατάστασης των υποδομών επισκέφθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Δομοκό ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Τον χώρο των έργων οριστικής αποκατάστασης των υποδομών επισκέφθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Δομοκό ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο περιοδείας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την επιθεώρηση των έργων που υλοποιούνται μετά τις καταστροφικές θεομηνίες Daniel και Elias.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Χατζηδάκης συνέδεσε την πρόοδο των έργων αποκατάστασης με μια συνολικότερη προσπάθεια ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Οι πληγές της Θεσσαλίας μία-μία κλείνουν και μια καινούργια προοπτική ανοίγει. Από τη μια πλευρά προχωρούν τα έργα Daniel, σιδηροδρομικά και οδικά, όπως αυτή εδώ η γέφυρα. Δεν είναι θεωρίες, είναι συγκεκριμένο και χειροπιαστό έργο. Από την άλλη πλευρά εγκαινιάζεται σήμερα ο Ε65, το τελευταίο του τμήμα παραδίδεται στην κυκλοφορία, ενώ ταυτόχρονα γίνεται εργώδης προσπάθεια να προωθηθεί το έργο της μερικής μεταφοράς υδάτων από τον Αχελώο στη Θεσσαλία, όπως επίσης προχωρεί παράλληλα και η ολιστική αντιμετώπιση της διαχείρισης των υδάτων στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας. Είναι έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και δημιουργούν καινούργιες αναπτυξιακές προοπτικές για αυτή την τόσο κρίσιμη περιφέρεια της χώρας».

Αναφερόμενος ειδικότερα στα σιδηροδρομικά έργα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι αποκαθίσταται ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που προκάλεσε η θεομηνία στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα της χώρας.

«Στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, λόγω Daniel, είχε ανοίξει μια πληγή ουσιαστικά 100 χιλιομέτρων. Αυτή η πληγή θα κλείσει ουσιαστικά μέχρι το τέλος Αυγούστου. Και με κάποιες άλλες ρυθμίσεις, που πρέπει να γίνουν, πλήρως, τυπικά, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Είναι ένα ουσιαστικό βήμα, το οποίο το οφείλαμε στους Έλληνες πολίτες. Οι διαδικασίες προχώρησαν γρήγορα, με ειδικούς νόμους που πέρασε η Βουλή. Εδώ στο συγκεκριμένο τμήμα, για την αποκατάσταση του σταθμού του Δομοκού, έχει γίνει και μια δωρεά από την Ένωση Τραπεζών. Και είμαι βέβαιος ότι σε λίγους μήνες το τμήμα τουλάχιστον Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα είναι ένας σύγχρονος ευρωπαϊκός σιδηρόδρομος».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ