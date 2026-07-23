Αλβανία: Ανεπανόρθωτες οι περιβαλλοντικές ζημιές από έργο του γαμπρού του Τραμπ

Μέσα σε λίγες μέρες ανεπανόρθωτες καταστροφές έχουν προκληθεί στις αλβανικές ακτές θέτοντας σε κίνδυνο τοπία και πανίδα.

Μέσα σε λίγες μέρες από την έναρξη των προπαρασκευαστικών εργασιών στην παράκτια ζώνη όπου η οικογένεια Τραμπ οραματίζεται να κτίσει ένα τεράστιο ξενοδοχειακό σύμπλεγμα, ανεπανόρθωτες καταστροφές έχουν προκληθεί στις αλβανικές ακτές θέτοντας σε κίνδυνο τοπία και πανίδα, προειδοποιούν μη κυβερνητικές οργανώσεις και επιστήμονες.

Οι εκσκαφείς στις παραλίες έχουν ήδη προκαλέσει ζημιές στους τόπους αναπαραγωγής των θαλάσσιων χελωνών Caretta caretta που απειλούνται με εξαφάνιση, καταγγέλλει ο θαλάσσιος βιολόγος Ολσι Νίκα, επικεφαλής της μκο EcoAlbania, έκπληκτος από τις καταστροφές που έχουν συντελεσθεί στις όχθες της λιμνοθάλασσας της Νάρτα ανάμεσα στις 5 και τις 30 Μαΐου.

Στις δορυφορικές εικόνες διαπιστώνεται ότι κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου έχει ανοίξει ένας δρόμος, μία ολόκληρη ζώνη έχει αποψιλωθεί και μία γέφυρα έχει κατασκευασθεί στον πορθμό που ενώνει την λιμνοθάλασσα με την θάλασσα.

Οι αμμόλοφοι της Νάρτα καταστράφηκαν από την χάραξη δρόμων πρόσβασης, δένδρα κόπηκαν, μπετόν χύθηκε στις κοντινές παράκτιες περιοχές απειλώντας πολλά είδη πτηνών.

«Πραγματική σφαγή της βιοποικιλότητας σε έκταση χιλιάδων στρεμμάτων», δηλώνει ο Ολσι Νίκα διότι «οι επεμβάσεις σε έναν ζωτικής σημασίας δίαυλο που ενώνει την λιμνοθάλασσα και την θάλασσα έχουν διαταράξει σφοδρά την ανταλλαγή υδάτων που είναι αναγκαία για την ισορροπία των υγρότοπων».

Σύμφωνα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου των Τιράνων Φερντινάντ Μπέγκο, ακόμη και αν η κινητοποίηση των διαδηλωτών κάθε βράδυ στα Τίρανα κατά του σχεδίου της οικογένειας Τραμπ πέτυχε την διακοπή των χωματουργικών εργασιών, «οι ζημιές που έχουν προκληθεί ακόμη και πριν από τις εργασίες ανέγερσης είναι σε μεγάλο βαθμό ανεπανόρθωτες».

Είναι επείγον να περιορισθούν οι απώλειες στο Δέλτα που είναι υψηλής οικολογικής αξίας για την Μεσόγειο, λέει ο καθηγητής Φρίντριχ Σίμερ, του Πανεπιστημίου της Βιέννης που επισκέφθηκε την περιοχή τον Ιούνιο και προειδοποίησε ότι τα μεγάλης κλίμακας τουριστικά σχέδια «υπονομεύουν ανεπανόρθωτα την φυσική του ακεραιότητα».

Μη κυβερνητικές οργανώσεις και θεσμοί προειδοποιούν εδώ και καιρό για το σχέδιο του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ για την ανέγερση πολυτελών ξενοδοχείων εν μέσω αποικιών ροζ φλαμίνγκο και σε ένα ακατοίκητο νησί. Ένα πολιτικά ευαίσθητο σχέδιο ύψους άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Αλλά πριν από έξι εβδομάδες, όταν εμφανίσθηκαν τα συρματοπλέγματα στα όρια του συμπλέγματος, η οργή εξερράγη. Διαδήλωση , που διαλύθηκε από ιδιωτικούς σεκιουριτάδες, ήταν ο σπινθήρας. Την επομένη, σε podcast, η κόρη του Τραμπ, η Ιβάνκα, μιλούσε για τα «πέντε μίλια μετώπου στην θάλασσα απέναντι από το νησί, αυτήν την καταπληκτική χερσόνησο με την λιμνοθάλασσα στην μία της πλευρά, τον ωκεανό (sic) από την άλλη, τις υπέροχες παραλίες με άσπρη άμμο».

Εκτοτε, οι διαδηλώσεις συνεχίζονται χωρίς διακοπή.

Η κυβέρνηση του Εντι Ράμα, στην εξουσία εδώ και 13 χρόνια, υπερασπίζεται «το ομορφότερο σχέδιο της Ευρώπης, την προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων και την αναβάθμιση του αλβανικού τουρισμού, την δημιουργία θέσεων εργασίας και την αξιοποίηση των ακτών για να συναγωνισθεί το Μαυροβούνιο, την Ελλάδα και την Κροατία.

Ντούα Λίπα

Στα μέσα του Ιουνίου, ομάδα επιστημόνων επισκέφθηκε την περιοχή για να αποτιμήσει τις ζημιές που προκάλεσαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες. Στο κείμενο που δημοσίευσαν μετά την επίσκεψη τονίζουν τις ζημιές που έχουν γίνει στους τόπους αναπαραγωγής της caretta-caretta με την χρησιμοποίηση εκσκαφέων κατά μήκος των παραλιών Νταλάν και Πορτονόβα, τις επεμβάσεις στο κανάλι της Πορτονόβα που απειλούν να μεταβάλουν την φυσική ανταλλαγή των υδάτων ανάμεσα στην λιμνοθάλασσα και την θάλασσα και την ακραία διατάραξη της ζωής των πτηνών που εξαρτώνται από την περιοχή για να τραφούν, να ξεκουραστούν και να αναπαραχθούν.

Αν και στα Τίρανα οι διαδηλώσεις έχουν γίνει λιγότερο πολυπληθείς από τα μέσα του Ιουλίου, οι διαδηλωτές δέχθηκαν μία αναπάντεχη και ηχηρή υποστήριξη από την σταρ της βρετανικής ποπ Ντούα Λίπα, κοσοβάρικης καταγωγής, η οποία δηλώνει στο podcast της ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες χορήγησης της άδειας οικοδόμησης, καθώς ο σχετικός νόμος τροποποιήθηκε ειδικά για τον λόγο αυτόν το 2024!

Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ενωση, στην οποία η Αλβανία ελπίζει να ενταχθεί το 2030, παρενέβη για να υπενθυμίσει τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις επί του «κεφαλαίου 27» για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Ακόμη και πριν από την έναρξη αυτών των διαδηλώσεων, είχαμε συμφωνήσει με την Αλβανία ότι οι τροποποιήσεις του 2024 στον νόμο για τις προστατευόμενες περιοχές και στον νόμο περί στρατηγικών επενδύσεων "θα καταργούνταν εντός του έτους", δήλωσε τον Ιούλιο η Ευρωπαία Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ