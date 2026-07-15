ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Με εφαλτήριο την ΑΜΚ σχεδιάζει επενδύσεις 850 εκατ. ευρώ μέχρι το 2030 - Οι βασικοί στόχοι παραγωγής και πωλήσεων

Επενδύσεις 850 εκατ. ευρώ προβλέπει το στρατηγικό σχέδιο 2026-2030 με την εταιρεία να διαβλέπει κρίσιμες ευκαιρίες για μεγέθυνση εντός και εκτός συνόρων. Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ 250 εκατ. ευρώ. Στις 17 Ιουλίου οριστικοποιείται η τιμή της μετοχής.

Με παρακαταθήκη τις πάνω από 1 δισ. επενδύσεις την τελευταία δεκαετία και «όχημα» την πλούσια τεχνογνωσία και ικανότητα η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ προχωρά στο νέο επενδυτικό της σχέδιο για την περίοδο 2026-2030 συνολικού ύψους 850 εκατ. ευρώ με στόχο να «ηγηθεί» στον κλάδο του αλουμινίου και του χαλκού σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Το έδαφος, όπως επισήμανε, μεταξύ άλλων, η Διοίκηση της εταιρείας με τους Σπύρο Κόκκολη Executive Vice Chairman, Άγγελο Γιαζιτζόγλου Αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή, Νικόλαο Καραμπατέα, Γενικό Διευθυντή του κλάδου αλουμινίου και Πάνο Λώλο, Γενικό Διευθυντή του κλάδου Χαλκού να παίρνουν διαδοχικά τον λόγο κατά την παρουσίαση σε δημοσιογράφους, κρίνεται ιδιαίτερα ευνοϊκό για «ανοίγματα» στο κλάδο, με τις βασικές mega-τάσεις να καθιστούν απαραίτητη και αναγκαία την «παλέτα» προϊόντων που αναπτύσσει η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, προσφέροντας ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφορίας για τα επόμενα χρόνια.

Η απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 250 εκατ. ευρώ θα συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση με τα βασικά «ορόσημα» επί της διαδικασίας να αφορούν το άνοιγμα του βιβλίου εχθές, το οποίο θα παραμείνει ανοικτό για 3 μέρες, ενώ στις 17 Ιουλίου θα οριστικοποιηθεί η τιμή για να ακολουθήσει η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στις 22 Ιουλίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

+29% παραγωγή με έμφαση στο αλουμίνιο

Ο επενδυτικός σχεδιασμός της εταιρείας, όπως υπογράμμισε σχετικά η Διοίκηση κατά την παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου για τα επόμενα χρόνια, εστιάζει στην ενίσχυση όγκων και κερδοφορίας με τους στόχους να προσδιορίζονται στην αύξηση της δυναμικότητας κατά 29% σε χαλκό και αλουμίνιο (από 761.000 τόνους στους 982.000 μαζί τα δύο στοιχεία), καθώς και στην αύξηση της χρήσης των ανακυκλώσιμων υλών στους δύο τομείς, αναγνωρίζοντας το θετικό αποτύπωμα που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο στα τελικά οικονομικά αποτελέσματα καθώς μειώνεται το κόστος και επιτυγχάνεται μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους με την δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων αφορά τα εργοστάσια της εταιρείας στην Ελλάδα με ένα μέρος να κατευθύνεται στη μονάδα που διατηρεί στη Βουλγαρία και παράγει λάμες χαλκού. Αν και πρόκειται για μικρό εργοστάσιο, ο πήχης τίθεται ψηλά με την βασική επιδίωξη της εταιρείας να αφορά την αύξηση του capacity ώστε από δεύτερος τη τάξει σήμερα να αναδειχθεί σε Νο1 μέσα στην επόμενη τριετία σε επίπεδο ευρωπαϊκής αγοράς.

Οι βασικοί στόχοι του επενδυτικού σχεδίου 2026-2030

Το νέο επενδυτικό πλάνο αποσκοπεί σε αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας κοντά στο 1 εκατ. τόνους και προσαρμοσμένα EBITDA περί τα 450 εκατ. ευρώ με την μεγαλύτερη έμφαση να δίνεται στο αλουμίνιο. Αναλυτικότερα το μεσοπρόθεσμο σενάριο προβλέπει 470-490.000 τόνους πωλήσεις αλουμινίου, 200-210.000 τόνους πωλήσεις χαλκού και προσαρμοσμένα EBITDA στα 350 με 400 εκατ. ευρώ, ενώ το μακροπρόθεσμο σενάριο αυξάνει τα νούμερα σε 630-650 χιλιάδες τόνους για το αλουμίνιο, 215-225.000 τόνους για το χαλκό και 425-475 εκατ. ευρώ προσαρμοσμένα EBITDA.

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω νούμερα αποτελούν αποτέλεσμα μιας μακράς πορείας που ξεκίνησε το 1970 με μια μικρή παραγωγική βάση, για να αυξηθεί στους 175.000 τόνους το 1990 και την περίοδο 1990-2010 να φτάσει το μισό εκατομμύριο τόνους. Το επενδυτικό σχέδιο που ακολούθησε και ολοκληρώθηκε το 2022, διπλασίασε την παραγωγή αλουμινίου με την εγκατάσταση του τετραπλού θερμού ελάστρου με την συνολική τρέχουσα δυναμικότητα να φτάσει τις 800 χιλιάδες παραγωγής θερμής έλασης.

Επιπρόσθετα, το τελευταίο επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώθηκε με διπλασιασμό των προσαρμοσμένων EBITDA και με προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, στοιχείο που η εταιρεία θέλει να διατηρήσει και να ενισχύσει περαιτέρω αναγνωρίζοντας ένα κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αυτό το κομμάτι σε σχέση με τους υπόλοιπους ανταγωνιστές της εντός και εκτός Ευρώπης.

Άλλωστε ένα πρώτο επιτυχημένο δείγμα περί «προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας» αποτελεί η περίπτωση του χαλκού όπου η εταιρεία επέλεξε να περιορίσει την δραστηριότητα της στα πιο σημαντικά και κερδοφόρα προϊόντα γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των οικονομικών «μεγεθών» παρά την μείωση του όγκου πωλήσεων και παραγωγής συν τω χρόνω.

Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασμός της εταιρείας εστιάζει στα «χρήσιμα» προϊόντα που με την σειρά τους υπαγορεύονται από τις mega τάσεις που καταγράφονται συνολικότερα στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον και αφορούν, μεταξύ άλλων, την «δίδυμη» μετάβαση (ενεργειακή και ψηφιακή), την άμυνα, τις συσκευασίες, οικοδομή και κατασκευές, τον εξηλεκτρισμό και τα δίκτυα, την κυκλική οικονομία και την ανακύκλωση, τις μεταφορές.

«Diversification» σε προϊόντα, πελάτες και αγορές

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία διατηρεί ένα εξαιρετικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο τόσο σε προϊόντα όσο και σε πελάτες με ισχυρό βαθμό γεωγραφικής διασποράς. Ειδικότερα, οι πωλήσεις της εταιρείας απλώνονται σε 90 χώρες με τους πέντε μεγαλύτερους πελάτες να αντιπροσωπεύουν μόνο το 31% του πελατολογίου της εταιρείας πράγμα που με την σειρά του απομειώνει το «ρίσκο της εξάρτησης», ενώ την ίδια στιγμή καταγράφεται υψηλός βαθμός θωράκισης του πελατολογίου μέσα από μακροχρόνιες συμφωνίες διάρκειας 15 και 20 ετών.

Με άλλα λόγια, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, η ποιότητα των προϊόντων που παράγουμε σε συνδυασμό με το «service» που παρέχουμε κατοχυρώνει το πελατολόγιό μας σε βάθος χρόνου χωρίς αυτό να «ταλαντεύεται» από τις διακυμάνσεις των τιμών. Τα σχέδια της «επόμενης μέρας» ξεκινούν από τις αγορές που παρουσιάζουν σταθερή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, για να επεκταθούν στη συνέχεια σε αγορές που διακρίνονται σημαντικές ευκαιρίες και σε αγορές που η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ έχει ισχυρή παρουσία και θέλει να ενισχυθεί περαιτέρω.

«Core business» συσκευασίες και μεταφορές

Οι δύο τομείς που ξεχωρίζουν και αναμένεται να απασχολήσουν έντονα το προσανατολισμό της εταιρείας τα επόμενα χρόνια είναι η εύκαμπτη συσκευασία και οι μεταφορές.

Στην πρώτη περίπτωση, η παραγωγική δυναμικότητα της Ευρώπης δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες με το περιθώριο να εκτιμάται περί τους 450.000 τόνους πρόσθετη παραγωγή αλουμινίου ενώ ανάλογα «μεγέθη» καταγράφονται και στην περίπτωση των μεταφορών με ορίζοντα την επόμενη πενταετία.

Οι μεταφορές ακούν στο όνομα της ηλεκτροκίνησης και της ανάγκης για μείωση του βάρους με το αλουμίνιο να παρουσιάζει ως η πλέον ενδεδειγμένη λύση τόσο για τα κουτιά των μπαταριών όσο και για την ιδιότητά του ως καλός «αγωγός» θερμότητας, πράγμα που με την σειρά του διασφαλίζει καλύτερο σύστημα ψύξης για την μπαταρία.

Ευκαιρίες στο χαλκό

«Momentum» προκύπτει και την περίπτωση του χαλκού με τον Γενικό Διευθυντή υπεύθυνο για τον τομέα του Χαλκού, Πάνο Λώλο να κάνει λόγο για δύο σημαντικές ευκαιρίες που έχουν παρουσιαστεί. Η πρώτη αφορά στο έλλειμμα που καταγράφεται στην αγορά δεδομένων των αναγκών με τον χαλκό να συγκαταλέγεται μεταξύ των κρίσιμων πρώτων υλών βάσει της σχετικής ταξινόμησης που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυξάνει η χρήση για προϊόντα χαλκού καθώς ο χαλκός είναι αναπόσπαστο μέρος της λεγόμενης δίδυμης μετάβασης δηλαδή ενεργειακής και ψηφιακής μετάβασης. Σε αυτή την κατεύθυνση, η εταιρεία δημιουργεί και παρουσιάζει νέα προϊόντα με υψηλό δείκτη προστιθέμενης αξίας, όπως προαναφέρθηκε, θέτοντας στόχο να διατηρήσει και ενισχύσει την θέση της ως Νο1 παραγωγός στην Ευρώπη.

Η δεύτερη ευκαιρία σχετίζεται με το ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον και εκκινεί από την «στροφή» της ΕΕ να στηρίξει την ευρωπαϊκή βιομηχανία έναντι των ανταγωνιστών της σε τρίτες χώρες, γεγονός που δύναται να «εξοικονομήσει» χώρο για τις εγχώριες βιομηχανίες. «Η Ευρώπη αντιλαμβάνεται την ανάγκη να υποστηρίξει την βιομηχανική της δραστηριότητα και αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετες ευκαιρίες για την δική μας δραστηριότητα».

«Το Clean Industrial Deal, το Resource EU, το Industrial Accelerator Act κτλ μας δίνουν την δυνατότητα να αυξήσουμε την δραστηριότητα μας στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ κρίσιμη παράμετρος στην όλη "εξίσωση" είναι η κυκλική οικονομία, δεδομένης της στρατηγικής στόχευσης να αξιοποιηθούν δευτερογενή προϊόντα μέσω ανακύκλωσης και κατάλληλης επεξεργασίας προς υποκατάσταση των πρωτογενών υλών».

Στόχος 35-40% των κερδών στους μετόχους

Από την πλευρά της η Διοίκηση εξέφρασε την αισιοδοξία της ως προς την επίτευξη των οικονομικών στόχων της επόμενης περιόδου δίνοντας έμφαση στην περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού που ήδη περιορίστηκε από το 1 δις ευρώ στα 600 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA υποχώρησε από 4,7 φορές σε περίπου 2,6 φορές, με στόχο να διαμορφωθεί κάτω από το 2.

Παράλληλα, η διοίκηση δεσμεύθηκε ότι το 35-40% των κερδών θα επιστρέφει στους μετόχους μέσω μερισμάτων με το νούμερο να αυξάνει από 3 σεντς σήμερα στα 11 σεντς μεσοπρόθεσμα και κατόπιν υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Αξίζει να σημειωθεί, όπως τόνισε ο Σπύρος Κόκκολης ότι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 250 εκατ. ευρώ έρχεται «επικουρικά» να στηρίξει το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης χωρίς ωστόσο να συνιστά προαπαιτούμενο για την υλοποίηση των επενδύσεων.

«Με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πετυχαίνουμε την δυνατότητα να τα κάνουμε όλα τόσο τους στόχους που έχουμε θέσει σε μερισματική πολιτική όσο και τις επενδύσεις», σημείωσε σχετικά. Επιπρόσθετα, η ΑΜΚ συμβάλει στην αύξηση του free float της μετοχής ώστε η ελεύθερη διασπορά να φτάσει στο 30% πράγμα που μπορεί να αποφέρει οφέλη τόσο για τους νέους όσο και για τους υφιστάμενους μετόχους. Τέλος, οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις στο τομέα του χαλκού αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στην επόμενη διετία μέχρι το 2028 ενώ το 2029 αναμένεται να ολοκληρωθεί το νέο χυτήριο για το αλουμίνιο και το 2030 το νέο ψυχρό έλαστρο.

Τα 4 βασικά μηνύματα για την «επόμενη μέρα»

Κλείνοντας την παρουσίαση, ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας συνόψισε τα βασικά μηνύματα του νέου στρατηγικού σχεδίου σε 4 βασικούς άξονες: