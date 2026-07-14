Οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις σε φορείς της Κούβας και στο υπουργείο Τουρισμού

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα νέο κύμα κυρώσεων σε βάρος νομικών προσώπων του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα στην Κούβα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα νέο κύμα κυρώσεων σε βάρος νομικών προσώπων του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα στην Κούβα, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων σχετιζόμενων με τις ένοπλες δυνάμεις και του υπουργείου Τουρισμού.

Ο τουρισμός θεωρείται από τους κυριότερους τομείς οικονομικής δραστηριότητας στο κράτος της Καραϊβικής.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για παραστρατιωτικές οργανώσεις και φορείς που αποτελούν «πυλώνες» της κυβέρνησης στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, όπως εμπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων κάποιων που δραστηριοποιούνται στην εμπορία πετρελαιοειδών.

Χαρακτήρισε τις «παραστρατιωτικές οργανώσεις», όπως ενώσεις βετεράνων, ορισμένες από τις οποίες υπάγονται στο υπουργείο Άμυνας, «εργαλεία καταστολής» του «κουβανικού καθεστώτος».

Κάποιοι από τους φορείς συνδέονται με τον επιχειρηματικό όμιλο των ενόπλων δυνάμεων GAESA, που ελέγχει στρατηγικούς τομείς της οικονομίας στη νήσο της Καραϊβικής υπό κομμουνιστική κυβέρνηση και βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο αμερικανικών κυρώσεων.

Οι οντότητες που ανακοινώθηκε χθες ότι μπαίνουν στη μαύρη λίστα θα δουν τυχόν πόρους τους στην αμερικανική δικαιοδοσία να κατάσχονται, ενώ απαγορεύεται στο εξής οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί τους σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στις ΗΠΑ.

Τα μέτρα της Ουάσιγκτον σε βάρος του υπουργείου Τουρισμού εγείρουν νέα απειλή για ξένους ξενοδοχειακούς ομίλους, ιδίως τους ισπανικούς Melia και Iberostar. Αυτοί οι τελευταίοι αποσύρθηκαν στις αρχές Ιουλίου από τη διαχείριση ξενοδοχείων που ανήκουν στον GAESA, αλλά διατήρησαν τη δραστηριότητά τους σε άλλα, που υπάγονταν στο υπουργείο Τουρισμού.

Η ανακοίνωση, τη 13η Ιουλίου, «επιπρόσθετων μέτρων καταναγκασμού είναι ξεκάθαρη απόδειξη της εγκληματικής και γενοκτονικής πρόθεσης αυτών που διαφεντεύουν τις ΗΠΑ, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι τιμωρήσουν όλο τον πληθυσμό της χώρας», σχολίασε μέσω X ο υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες.

Πέρα από το αμερικανικό εμπάργκο, σε εφαρμογή από το 1962, η Ουάσιγκτον, που δεν κρύβει ότι θέλει αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα, επιβάλλει από τον Ιανουάριο πετρελαϊκό αποκλεισμό στην Κούβα, δεν έχει επιτρέψει τη διέλευση παρά σε ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο με αργό.

Την περασμένη εβδομάδα η νήσος υπέστη νέες γενικευμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης. Το δίκτυο παραγωγής και διανομής ηλεκτρισμού, πεπαλαιωμένο και ετοιμόρροπο, υφίσταται συχνά βλάβες, γενικές ή τοπικές, αλλά ο πετρελαϊκός αποκλεισμός χειροτέρεψε ακόμη περισσότερο το πρόβλημα, καθώς στερεί από τη χώρα παραδόσεις καυσίμων με τα οποία λειτουργούν σταθμοί.

Χθες Δευτέρα εξάλλου, ενώ μιλούσε σε δημοσιογράφους για τον πόλεμο με το Ιράν, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως θα μπορούσαν να υπάρχουν ιρανικά drones στη νήσο της Καραϊβικής.

Αν «έχουν πράγματι, και θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν, θα το κανονίσουμε», διεμήνυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Το εξετάζουμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ