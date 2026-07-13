Κοντογεώργης: Ρεαλιστικές και κοστολογημένες οι πολιτικές της κυβέρνησης

Σειρά θεμάτων της επικαιρότητας κάλυψε η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. Τι συζητήθηκε.

Σειρά θεμάτων της επικαιρότητας κάλυψε η ραδιοφωνική συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, στον σταθμό ΕΡΤ3 -Μακεδονίας 102.

Με αφετηρία, τα συνθήματα έξω από το σπίτι της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έστειλε το μήνυμα πως «η δημοκρατία θα κάνει τη δουλειά της». Και, ο μόνος δρόμος εν τέλει είναι «η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, τη λειτουργία της δημοκρατίας, τη Δικαιοσύνη». Σε κάθε περίπτωση, διαβεβαίωσε, «η κυβέρνηση δεν έχει μείνει απαθής θεατής σε αυτά που συμβαίνουν».

Αλλάζοντας θέμα και σχολιάζοντας την πρόσφατη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, είπε εν πρώτοις ότι η χώρα μας πληροί τον στόχο των αμυντικών δαπανών από το 2026, επιπλέον είναι αξιόπιστος σύμμαχος και εταίρος στην περιοχή.

«Χρειάζεται ηρεμία στον νοτιοανατολικό πυλώνα του ΝΑΤΟ», δήλωσε επίσης και αφού ανέφερε ότι «ο πρωθυπουργός εξέφρασε τις πάγιες ελληνικές θέσεις», τόνισε: «Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια πέραν του ότι έχει καταφέρει να αυξήσει την αμυντική ικανότητα και το διπλωματικό κεφάλαιο, (έχει καταφέρει) να έχει έναν ευρύτερο ρόλο στην περιοχή κι αυτό αναγνωρίζεται από τους συμμάχους».

Ενώ παρατήρησε ότι «το 2029 η χώρα μας θα αρχίσει να παραλαμβάνει τα πρώτα F35, ενώ με την Τουρκία υπάρχει ακόμη αυτή η συζήτηση και δεν υπάρχει ακόμη κάποια δέσμευση». Στο σημείο αυτό ο Θ. Κοντογεώργης μίλησε για την «υστερία», όπως είπε, μερίδας των μέσων μαζικής ενημέρωσης που εμφανίζουν την Τουρκία πάντα κερδισμένη και την Ελλάδα χαμένη. Ενώ και «όταν οι εξελίξεις δεν το επιβεβαιώνουν, δεν βρίσκουν μια λέξη να πουν».

Κατηγόρησε δε, και την αντιπολίτευση για έλλειψη ψυχραιμίας και έκλεισε τη συγκεκριμένη απάντησή του με την επισήμανση, «υπάρχει σταθερή ελληνική εξωτερική πολιτική που δεν φοβάται, αντιθέτως διεκδικεί και ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της». Για την ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του χρόνου, διαπίστωσε ότι «η χώρα πρέπει να έχει ένα οργανωμένο σχέδιο για όλη τη χώρα».

Ακολούθως για το κυβερνητικό μέτρο μείωσης των τιμών στα καύσιμα, ανέφερε ότι θα υπάρχει μέχρι το τέλος Αυγούστου, αλλά, προσέθεσε, με την ευχή και την ελπίδα όλων, η πολεμική σύρραξη στον Κόλπο να τελειώσει σύντομα. Σε περιβάλλον… Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, απάντησε ότι «θα δούμε πώς θα καταλήξουν τα μέτρα της ΔΕΘ, αλλά πολλοί θα αναγνωρίσουν σε αυτά τον εαυτό τους».

Ενώ ειδικά για τους συνταξιούχους, επισήμανε ότι «για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια δόθηκαν αυξήσεις», αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι προφανώς υπάρχουν παράγοντες, όπως η ακρίβεια, που πιέζουν το εισόδημα. Και, προχωρώντας στη σύγκριση εξαγγελιών κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υπογράμμισε: «Δεν μπορούμε να …πετάμε μη κοστολογημένες προτάσεις», επίσης «δεν πρέπει να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος».

Εξάλλου, κορύφωσε την κριτική του λέγοντας πως στη ΝΔ έχουν ρεαλιστικές προτάσεις και κοστολογημένο πρόγραμμα, ενώ τα άλλα κόμματα όχι. «Πάντως, η κυβέρνηση δεν θα μπει σε λογικές πλειοδοσίας ακολουθώντας την αντιπολίτευση», συμπλήρωσε. Ειδικώς για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, αφού σημείωσε ότι αναγνωρίζει πως η οικονομία πηγαίνει καλά, τον επέκρινε στη συνέχεια ότι «άλλαξε κάποιους στη βιτρίνα, τα πολωτικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το 90% των στελεχών του Εθνικού Συμβουλίου (της ΕΛ.Α.Σ.) είναι πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ».

Βεβαίως, συνέχισε, «όντως διατηρεί ένα κοινό, κανείς δεν το αρνείται αυτό», αλλά «σε πολλές περιπτώσεις κατά το παρελθόν είχαμε δει να υπάρχει προσδοκία για τα νέα κόμματα, ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις…». Εξάλλου, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι «ένα προσωποκεντρικό κόμμα» και καταβάλλει «μια προσπάθεια να πει τι θα κάνει στο μέλλον, κυρίως όμως υπερασπίζεται το 2015-19 και ταυτόχρονα απορρίπτει τα πρόσωπα της περιόδου αυτής. Εδώ υπάρχει αντίφαση», επισήμανε.

Ενώ, τέλος, για τον έτερο πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, επανέλαβε την εκτίμηση ότι η κριτική του «δεν βρίσκει ευήκοα ώτα μεταξύ εκείνων που είναι κοντά στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ