Τα χρήματα φέρνουν τελικά την ευτυχία; Η απάντηση ψυχολόγου του Harvard

Μπορεί η οικονομική άνεση να μειώνει το άγχος, όμως σύμφωνα με ειδικούς δεν αρκεί για να εξασφαλίσει την ψυχική ευεξία ή τις ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις.

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν σκεφτεί έστω και μία φορά ότι με περισσότερα χρήματα η ζωή θα ήταν σαφώς πιο εύκολη. Και σε μεγάλο βαθμό αυτό ισχύει. Η οικονομική ασφάλεια μπορεί να περιορίσει το άγχος, να προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής και να εξασφαλίσει πρόσβαση σε υπηρεσίες που διαφορετικά θα ήταν δύσκολα προσιτές.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κλινικό ψυχολόγο David H. Rosmarin, που διδάσκει στην Ιατρική Σχολή του Harvard, υπάρχει μια πλευρά του πλούτου που σπάνια συζητιέται: όταν τα χρήματα αρχίζουν να αντικαθιστούν την επικοινωνία και τη συναισθηματική σύνδεση, μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τις ανθρώπινες σχέσεις και, κατ' επέκταση, την ψυχική υγεία.

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