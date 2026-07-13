Ειδήσεις

Τα χρήματα φέρνουν τελικά την ευτυχία; Η απάντηση ψυχολόγου του Harvard

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τα χρήματα φέρνουν τελικά την ευτυχία; Η απάντηση ψυχολόγου του Harvard
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Μπορεί η οικονομική άνεση να μειώνει το άγχος, όμως σύμφωνα με ειδικούς δεν αρκεί για να εξασφαλίσει την ψυχική ευεξία ή τις ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις.

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν σκεφτεί έστω και μία φορά ότι με περισσότερα χρήματα η ζωή θα ήταν σαφώς πιο εύκολη. Και σε μεγάλο βαθμό αυτό ισχύει. Η οικονομική ασφάλεια μπορεί να περιορίσει το άγχος, να προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής και να εξασφαλίσει πρόσβαση σε υπηρεσίες που διαφορετικά θα ήταν δύσκολα προσιτές.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κλινικό ψυχολόγο David H. Rosmarin, που διδάσκει στην Ιατρική Σχολή του Harvard, υπάρχει μια πλευρά του πλούτου που σπάνια συζητιέται: όταν τα χρήματα αρχίζουν να αντικαθιστούν την επικοινωνία και τη συναισθηματική σύνδεση, μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τις ανθρώπινες σχέσεις και, κατ' επέκταση, την ψυχική υγεία.

Διαβάστε περισσότερα στο Jenny.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οι συγχωνεύσεις της Πειραιώς - Τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ - Η ήπια προσέγγιση για τα καύσιμα

Κομισιόν: Η μάχη κατά της φοροδιαφυγής έφερε αποτελέσματα - Εξαρτημένοι οι Έλληνες από τον λογιστή τους

Το μέτρημα των «εκλογολόγων» της Ν.Δ. - Eμμένει στη 13η σύνταξη το ΠΑΣΟΚ - Φαβορί η Ρένα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ

Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider