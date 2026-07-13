Πάνω από τους μισούς Έλληνες συμμετείχαν σε τουλάχιστον ένα τυχερό παιχνίδι το 2025 - Έκθεση της ΕΕΕΠ

Το 49,7% των παικτών μη αδειοδοτημένων τυχερών παιγνίων ανήκει σε νεότερες ηλικιακές ομάδες (έως 44 ετών).

Εντυπωσιακά ευρήματα περιλαμβάνονται στην έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το εύρος συμμετοχής των παικτών μη αδειοδοτημένων τυχερών παιγνίων, το 2025, τα ποσά που παίχτηκαν και τις ηλικιακές ομάδες που συμμετείχαν.

Σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή των παικτών στο νόμιμο δίκτυο, στην Έκθεση τονίζεται ότι πάνω από τους μισούς Έλληνες πολίτες (54,50%) δήλωσαν ότι συμμετείχαν σε τουλάχιστον ένα τυχερό παιχνίδι κατά το 2025.

Η έκθεση που παραδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, για το έτος 2025, παραδόθηκε νωρίτερα σήμερα στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη, από τον πρόεδρο της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, Αντώνη Βαρθολομαίο.

Στο σύνολο των δράσεων που παρουσιάζονται στην Έκθεση, αποτυπώνεται η σταθερή επιδίωξη της ΕΕΕΠ να λειτουργεί ως ο σύγχρονος, αξιόπιστος και αποτελεσματικός ρυθμιστής, που συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη ασφαλούς, διαφανούς και βιώσιμου περιβάλλοντος διεξαγωγής των παιγνίων. Παράλληλα, αναδεικνύεται η σημασία της διαφάνειας και της λογοδοσίας ως θεμελιωδών αρχών λειτουργίας της Επιτροπής, όπως αναφέρει το Γραφείο Τύπου της Βουλής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Α. Βαρθολομαίος ανέφερε ότι δόθηκε και συνεχίζει να δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και των δεδομένων, ως μέσων ενίσχυσης της εποπτικής και ελεγκτικής λειτουργίας της ΕΕΕΠ, και «το 2025 υπήρξε έτος στρατηγικής προετοιμασίας για την επόμενη ημέρα». Ο σχεδιασμός της ΕΕΕΠ για την περίοδο 2026-2030 αποτυπώνει τη φιλοδοξία της Αρχής να εξελίξει και ενισχύσει περαιτέρω τον θεσμικό της ρόλο σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς, όπως είπε ο κ. Βρθολομαίος.

Από τη πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής εξήρε τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής στη ρύθμιση, εποπτεία και τον έλεγχο των αγορών παροχής υπηρεσιών διεξαγωγής παιγνίων. Επισήμανε ιδιαίτερα τη μέριμνα για την προστασία των παικτών, ειδικά δε των ανήλικων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, καθώς και τον έλεγχο της απόδοσης των δημοσίων εσόδων.

Ο κ. Βαρθολομαίος ανέλυσε στον κ. Κακλαμάνη το εύρος συμμετοχής των παικτών μη αδειοδοτημένων τυχερών παιγνίων, επισημαίνοντας ότι το συνολικό ποσό που παίχτηκε για το 2025 φτάνει στα 1,8 δισ. ευρώ, με το μέσο ποσό που ξόδεψαν οι συγκεκριμένοι παίκτες, για το 2025, να φθάνει στα 2.027 ευρώ.

Από την ανάλυση των στοιχείων της έκθεσης κατά ηλικιακή ομάδα προκύπτει ότι το 49,7% των παικτών μη αδειοδοτημένων τυχερών παιγνίων ανήκει σε νεότερες ηλικιακές ομάδες (έως 44 ετών).

Αξιοσημείωτο είναι ακόμη, ότι τα άτομα ηλικίας 18-24, 25-34 και 45-54 ετών, έχουν υψηλότατο μερίδιο παικτών συγκριτικά με την αντιπροσώπευσή τους στο γενικό πληθυσμό, που ανέρχεται σε 9,7%, 19,1% και 20,1%, αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των παικτών στο νόμιμο δίκτυο, στην Έκθεση τονίζεται ότι πάνω από τους μισούς Έλληνες πολίτες (54,50%) δήλωσαν ότι συμμετείχαν σε τουλάχιστον ένα τυχερό παιχνίδι κατά το 2025.

Η ηλικιακή ομάδα που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια, αναλογικά με το σύνολό της, είναι οι νέοι ηλικίας 18-34 ετών, με ποσοστό που ανέρχεται στο 58%.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης θα διαβιβάσει την Έκθεση προς ενημέρωση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για περαιτέρω ανάλυση των ευρημάτων της ετήσιας Έκθεσης.

Στη συνάντηση, από την πλευρά της ΕΕΕΠ, συμμετείχαν επίσης, ο γενικός διευθυντής Αντώνης Αλεξίου και ο διευθυντής Δημήτρης Παπαδόπουλος.