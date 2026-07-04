Τουρκία: Πυρετώδεις οι προετοιμασίες στην Άγκυρα ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, οι προετοιμασίες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, κόστισαν περισσότερα από 11 δισ. τουρκικές λίρες (πάνω από 205 εκατ. ευρώ).

Στον δρόμο προς το αεροδρόμιο της Άγκυρας οι δημοτικοί υπάλληλοι εργάζονται άοκνα κάτω από τον ήλιο φυτεύοντας λουλούδια και καλύπτοντας με γιγάντιες πινακίδες οποιοδήποτε θέαμα θα μπορούσε να προκαλέσει αμηχανία, όπως ετοιμόρροπα σπίτια ή γειτονιές με φτωχικά σπίτια. Αυτές οι εργασίες καλλωπισμού γίνονται ώστε η πρωτεύουσα της Τουρκίας να κάνει καλή εντύπωση στους οι επικεφαλής κρατών και τις αντιπροσωπείες 32 χωρών – ανάμεσά τους ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ—που αναμένοντα από την Τρίτη στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, καταγγέλλει η αντιπολίτευση και οι κάτοικοι της πόλης.

Λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας που θα τεθούν σε ισχύ, πολλοί μεγάλοι οδικοί άξονες θα παραμείνουν κλειστοί τις δύο ημέρες που θα διαρκέσει η σύνοδος, αναγκάζοντας τους κατοίκους της Άγκυρας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και κάποιους εμπόρους να κλείσουν προσωρινά τα καταστήματά τους.

Εξάλλου από τις 28 Ιουνίου ως το πέρας της συνόδου, στις 8 Ιουλίου, απαγορεύεται οποιαδήποτε συγκέντρωση ή διαδήλωση στην τουρκική πρωτεύουσα.

«Η Άγκυρα έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε ανοικτή φυλακή (…). Όλη η πρωτεύουσα έχει παραλύσει προκειμένου να διευκολυνθεί η διέλευση κάποιων επίσημων αυτοκινητοπομπών», διαμαρτυρήθηκε ο συμπρόεδρος του αντιπολιτευόμενου, φιλοκουρδικού κόμματος Λαϊκής Ισότητας και Δημοκρατίας (DEM) Τουντσέρ Μπακιρχάν.

«Λένε ακόμη ότι θα κλείσουν τα πάρκα ώστε ένας πρόεδρος να μπορέσει να κάνει εκεί τζόκινγκ! Οι κάτοικοι αντιμετωπίζονται σαν ανεπιθύμητοι στην ίδια τους την πόλη», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις φήμες – που έχουν διαψευστεί—για το κλείσιμο κάποιων πάρκων της Άγκυρας προκειμένου να κάνει το πρωινό του τρέξιμο ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Κλειστά καταστήματα

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, οι προετοιμασίες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένης της ανακαίνισης ενός στρατιωτικού αεροδρομίου και της κατασκευής νέων δρόμων, κόστισαν περισσότερα από 11 δισ. τουρκικές λίρες (πάνω από 205 εκατ. ευρώ).

Οι αρχές παρουσιάζουν τα έργα αυτά ως επενδύσεις που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των υποδομών της πρωτεύουσας.

«Είναι τα χρήματά μας που σπαταλώνται. Δεν τα ξοδεύουν σε εμάς ή στις φτωχές γειτονιές που κρύβονται πίσω από αυτές τις πινακίδες, αλλά στους προέδρους άλλων χωρών», διαμαρτυρήθηκε ο Ουμίτ Ερκάν, διευθυντής ενός μπακάλικου, του οποίου η είσοδος είναι μπλοκαρισμένη από πινακίδες που διαφημίζουν τη σύνοδο κορυφής και τα τουριστικά αξιοθέατα της Άγκυρας.

«Εμείς, οι έμποροι, βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Οι πελάτες δεν μπορούν πια να έρθουν. Είμαστε αναγκασμένοι να κλείσουμε για μία εβδομάδα», πρόσθεσε. «Έχω επτά εργαζόμενους, ασφάλεια και ενοίκιο να πληρώσω, όμως δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση για την απώλεια εσόδων».

Λουκούμια στα ταξί

Η Τουρκική Ομοσπονδία Οδηγών Ταξί από την άλλη άδραξε την ευκαιρία: επέβαλε στους οδηγούς να φορούν γκρι παντελόνι και λευκό πουκάμισο και σχεδίασε μια εκστρατεία γοητείας για τους επισκέπτες.

«Θα προσφέρουμε στους πελάτες μας νερό, λουκούμια και κολόνια για να δείξουμε την τουρκική φιλοξενία», ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεχμέτ Γιγκινέρ.

Εξάλλου για πρώτη φορά θα πραγματοποιούν περιπολία στην Άγκυρα έφιπποι αστυνομικοί, ενώ έκλεισαν λακκούβες στους δρόμους, τα πεζοδρόμια βάφτηκαν και τα καλύμματα φρεατίων προσαρμόστηκαν στο ίδιο ύψος με την άσφαλτο.

Όλες αυτές οι προετοιμασίες έχουν προσφέρει πλούσιο υλικό στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: «Πλέον αν κάνετε κάποια προσπάθεια για τους καλεσμένους σας, θα λένε ότι φιλοξενείτε το ΝΑΤΟ», έγραψε κάποιος. Ένας άλλος πρότεινε τα κέντρα αισθητικής να προσφέρουν «θεραπείες ΝΑΤΟ» στους πελάτες τους.

«Όλες αυτές οι προσπάθειες είναι καλές, αλλά θα ήθελα να γίνονταν για εμάς και όχι για το ΝΑΤΟ», σχολίασε ο Τζεμ Εζμπέκ, διευθυντής ενός ζαχαροπλαστείου το οποίο βρίσκεται κοντά σε μια λεωφόρο που θα κλείσει κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής. «Οι κλειστοί δρόμοι είναι γνωστοί εκ των προτέρων, αλλά οι εναλλακτικές διαδρομές δεν είναι ξεκάθαρες. Οι πελάτες μας, οι υπάλληλοί μας και οι προμηθευτές θα δυσκολευτούν να έρθουν εδώ. Οι μικρές επιχειρήσεις θα υποφέρουν πολύ», δήλωσε ανήσυχος.

Πολλοί κάτοικοι προτίμησαν να φύγουν από την τουρκική πρωτεύουσα: τα τραίνα και τα λεωφορεία που αναχωρούν από την Άγκυρα είναι γεμάτα καθώς πλησιάζει η σύνοδος.

«Δεν σκοπεύω να μείνω στην πόλη. Πολλά μέρη θα είναι κλειστά, οι μετακινήσεις θα γίνονται με δυσκολία», δήλωσε ο Ντεμίρ Μπαλεμίρ.

«Όλα αυτά τα φτιασίδια δεν είναι για εμάς», κατήγγειλε η Σίμα, φοιτήτρια, που επανέλαβε ένα αστείο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αν ο Μακρόν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ίσως επιτέλους να είχαμε κλιματισμό στα λεωφορεία!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ