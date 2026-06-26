ΕΥΡΩΠΗ Holdings: Ντεμπούτο στις 30 Ιουνίου για τις 3.42 εκατ. νέες μετοχές

Οι νέες μετοχές, που αντιστοιχούν σε περίπου 2,39% των ήδη εισηγμένων μετοχών της ίδιας κατηγορίας, θα διατεθούν χωρίς αντάλλαγμα στους δικαιούχους του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Ανταμοιβής της εταιρείας.

Στην εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 3.425.688 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο προχωρά η ΕΥΡΩΠΗ Holdings.

Οι νέες μετοχές, που αντιστοιχούν σε περίπου 2,39% των ήδη εισηγμένων μετοχών της ίδιας κατηγορίας, θα διατεθούν χωρίς αντάλλαγμα στους δικαιούχους του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Ανταμοιβής της εταιρείας.

Το Χρηματιστήριο Euronext Athens ενέκρινε στις 26 Ιουνίου την εισαγωγή των νέων τίτλων, οι οποίοι θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στις 30 Ιουνίου 2026. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 38,16 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 146.778.013 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Η ανακοίνωση της εισηγμένης

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.» εφεξής η «Εταιρεία» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 18ης Ιουνίου 2026, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (€890.678,88), με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έκδοση τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ (3.425.688)

νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι έξι λεπτών του ευρώ (€0,26) εκάστης.

Δυνάμει της ως άνω απόφασης, εκδόθηκαν τρία εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα οκτώ (3.425.688) νέες κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι έξι λεπτών του ευρώ (€0,26) εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Ανταμοιβής της Εταιρείας, στο πλαίσιο υλοποίησης και οριστικής εκκαθάρισης του εν λόγω Προγράμματος, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, τους όρους του Προγράμματος και το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας δεν είχαν δικαίωμα προτίμησης στην εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, καθώς αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω κεφαλαιοποίησης του ως άνω αποθεματικού και δωρεάν διάθεσης των νέων μετοχών στους δικαιούχους του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Ανταμοιβής της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Περαιτέρω, δεν απαιτείται μεταγενέστερη πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης κατ’ άρθρο 20 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Για την έκδοση και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω νέων μετοχών δεν απαιτήθηκε η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, καθόσον αυτή εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 1 παρ. 4 περ. (θ) και του άρθρου 1 παρ. 5 περ. (η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει.

Οι τρεις εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα οκτώ (3.425.688) εκδοθείσες νέες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 2,39% του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην αγορά του

Χρηματιστηρίου Euronext Athens.

Μετά την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των τριάντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (€38.162.283,38), διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες δεκατρείς (146.778.013) κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι έξι λεπτών του ευρώ (€0,26) εκάστης.

Την 19.6.2026 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6087291, η με αριθμό πρωτοκόλλου 4124488ΑΠ/19.06.2026 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της ανωτέρω ενιαίας απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18.06.2026. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., με Κωδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου 4124488, και ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν της ανωτέρω τροποποίησης.

Το Χρηματιστήριο Euronext Athens κατά τη συνεδρίαση της 26.06.2026 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ανωτέρω νέων δωρεάν μετοχών της Εταιρείας.

Οι νέες μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Euronext Athens από την 30.06.2026, ενώ η τιμή εκκίνησης της μετοχής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Euronext Athens θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Euronext Athens, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Euronext Athens, όπως ισχύει. Από την ίδια ημερομηνία, οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η Euronext Athens Securities A.E.