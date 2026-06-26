Επίσκεψη Χατζηδάκη και Κυρανάκη στις εγκαταστάσεις DEMO, Win Medica και FARAN στην Τρίπολη

Επίσκεψη του Κωστή Χατζηδάκη και του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στις εγκαταστάσεις DEMO, Win Medica (Ομίλου ELPEN) και FARAN στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης.

Τις στρατηγικές επενδύσεις των εταιρειών DEMO ΑΒΕΕ και Win Medica (Ομίλου ELPEN) και FARAN στην Τρίπολη επισκέφτηκαν σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης, και ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών, κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στις επισκέψεις παρέστη, επίσης, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Βουλευτής Αρκαδίας κ. Κώστας Βλάσης.

Οι δύο εκπρόσωποι της Κυβέρνησης ξεναγήθηκαν στις παραγωγικές εγκαταστάσεις των εταιρειών και ενημερώθηκαν αναλυτικά για την πρόοδο των επενδυτικών έργων, τις τεχνολογικές υποδομές και τον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης των μονάδων στην Τρίπολη.

Οι επενδύσεις που υλοποιούνται αποτελούν έργα στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της παραγωγικής αυτονομίας της χώρας, τη διασφάλιση της επάρκειας του φαρμακευτικού εφοδιασμού και την αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα φαρμακευτικής παραγωγής, έρευνας και καινοτομίας. Η ανάπτυξη σύγχρονων παραγωγικών μονάδων και ερευνητικών υποδομών ενδυναμώνει την εγχώρια παραγωγική βάση σε κρίσιμα φαρμακευτικά προϊόντα, περιορίζει την εξάρτηση από εισαγωγές, μειώνοντας τις ελλείψεις και θωρακίζει το εθνικό σύστημα υγείας έναντι διεθνών διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ειδικότερα, οι επενδύσεις στην Τρίπολη των εταιρειών DEMO, Win Medica (Ομίλου ELPEN) και FARAN, συνολικού ύψους άνω των 400 εκ. ευρώ, σηματοδοτούν μια νέα εποχή για τη βιομηχανική ανασυγκρότηση της χώρας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας. Με αυτές τις επενδύσεις, εκτιμάται ότι τα επόμενα χρόνια θα μπορεί να καλυφθεί πάνω από το 30% των αναγκών των Ευρωπαίων πολιτών στις συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, αναδείχθηκαν κρίσιμες πτυχές των επενδύσεων, όπως η ανάπτυξη παραγωγής δραστικών πρώτων υλών σε βιομηχανική κλίμακα – για πρώτη φορά στη χώρα –, η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και η δημιουργία άνω των 1.500 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Οι επενδύσεις αυτές συμβάλλουν ουσιαστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη και δημιουργούν ισχυρά κίνητρα για την επιστροφή εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στην Ελλάδα.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών, κ. Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Εδώ, στη Βιομηχανική Περιοχή της Τρίπολης, καταρρίπτονται δύο μύθοι: ότι η βιομηχανία της χώρας δεν κάνει βήματα μπροστά κι ότι η κυβέρνηση δεν δίνει έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη. Επισκεφτήκαμε τρεις νέες, πολύ σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες φαρμάκου. Οι επενδύσεις αυτές δημιουργούν θέσεις εργασίας και έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό, συμβάλλοντας στην παραγωγική ανάπτυξη της περιοχής. Ταυτόχρονα, προσελκύουν νέους εργαζόμενους, ενώ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας οι φαρμακοβιομηχανίες έχουν δημιουργήσει την πρώτη Ακαδημία Φαρμάκου, φέρνοντας πιο κοντά την τοπική κοινωνία στη βιομηχανία και δημιουργώντας πολύ θετικές προοπτικές για τους νέους».

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών, κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε: «Το πιο αισιόδοξο μήνυμα από τη σημερινή μας επίσκεψη στις νέες επενδύσεις της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στην Τρίπολη ήταν η συζήτηση που είχαμε με έναν νέο εργαζόμενο, ο οποίος πήρε την απόφαση να αφήσει την Αθήνα και να κάνει μια νέα αρχή στην Τρίπολη. Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση ζωής, που τον ωφελεί, τόσο επαγγελματικά και μισθολογικά, όσο και σε οικογενειακό επίπεδο, και ταυτόχρονα συνδέεται με τον μεγάλο στόχο της κυβέρνησης για αποκέντρωση μέσω επενδύσεων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, όπως αυτές που προσφέρει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Είναι ένα μοντέλο που θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια, κατευθύνοντας τις νέες γενιές προς πραγματικές επαγγελματικές ευκαιρίες. Ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας, ο οποίος πραγματικά ανθίζει, δημιουργεί τέτοιες ευκαιρίες και τις ενισχύει διαρκώς».

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), κ. Θεόδωρος Τρύφων, δήλωσε: «Ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ. Με χαρά σας υποδεχόμαστε στις στρατηγικές επενδύσεις της στην Τρίπολη Αρκαδίας. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία επιβεβαιώνει στην πράξη τον στρατηγικό της ρόλο ως πυλώνας ανάπτυξης, καινοτομίας και εθνικής ανθεκτικότητας. Υλοποιούμε πανελλαδικά ένα εμβληματικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,8 δισ. ευρώ, με τις επενδύσεις στην Τρίπολη να αποτελούν κομβικό άξονα αυτής της εθνικής προσπάθειας. Οι επενδύσεις αυτές μεταφράζονται σε χιλιάδες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, ενισχύουν ουσιαστικά την περιφερειακή ανάπτυξη και δημιουργούν πραγματικές προοπτικές για το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Παράλληλα, αποτυπώνουν μια σταθερή πολιτική με την οποία η κυβέρνησή σας στηρίζει την παραγωγή και ενισχύει τον κλάδο μέσα από στοχευμένα εργαλεία, όπως ο επενδυτικός συμψηφισμός του clawback. Με τον τρόπο αυτό, η εγχώρια παραγωγή θα μπορεί να καλύψει έως και το 70% των αναγκών της χώρας σε φάρμακα πρώτης γραμμής, διασφαλίζοντας επάρκεια, ασφάλεια και καλύτερη πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες. Η Τρίπολη αναδεικνύεται σε στρατηγικό κόμβο φαρμακευτικής παραγωγής και έρευνας ευρωπαϊκής σημασίας. Παράλληλα, επενδύουμε στη γνώση και την εκπαίδευση, με τη δημιουργία της πρώτης Ακαδημίας Επαγγελματικής Κατάρτισης Παρασκευαστή Φαρμάκου στην Τρίπολη. Το σύνθημά μας είναι: “Παράγουμε Ελλάδα, μένουμε Ελλάδα”».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DEMO ΑΒΕΕ και Αντιπρόεδρος της ΠΕΦ κ. Δημήτρης Δέμος δήλωσε: «Με ιδιαίτερη τιμή υποδεχόμαστε σήμερα εκπροσώπους της κυβέρνησης, σε μία προσπάθεια που ξεκίνησε με τη σημερινή κυβέρνηση το 2019 και βλέπουμε να υλοποιείται με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τον Νοέμβριο του 2021 ανακοινώσαμε ένα στρατηγικό επενδυτικό πλάνο ύψους 356 εκ. ευρώ, το οποίο παραμένει μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο που υλοποιείται στην εγχώρια φαρμακοβιομηχανία. Κορωνίδα του είναι η δημιουργία ενός πρότυπου παραγωγικού κόμβου στην Τρίπολη Αρκαδίας, μια επένδυση που αναβαθμίζει ουσιαστικά την περιφέρεια, δημιουργεί περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας και ενισχύει τη βιομηχανική δυναμική της χώρας. Η επένδυση αυτή υπερβαίνει τα εθνικά όρια, αποκτώντας καθοριστικό ευρωπαϊκό ρόλο, καθώς θα καλύπτει, με τα προϊόντα που θα παράγουμε, το 34% των αναγκών της Ευρώπης σε πενικιλινούχα και το 35% σε ενέσιμα ογκολογικά φάρμακα χημικής προέλευσης. Συμβάλλουμε έτσι ενεργά στη διασφάλιση της επάρκειας κρίσιμων φαρμάκων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ταυτόχρονα τοποθετούμε την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη παραγωγής φαρμακευτικών πρώτων υλών. Με τέσσερις σύγχρονες παραγωγικές μονάδες, δύο για χημικές πρώτες ύλες και δύο για τελικά προϊόντα, οδηγούμε τη χώρα μας μπροστά».

O Πρόεδρος Δ.Σ. της Win Medica, κ. Δημήτρης Τρύφων δήλωσε: «Η Win Medica υλοποιεί επένδυση ύψους 80 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του συνολικού επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου ELPEN ύψους 350εκ., με στόχο τη δημιουργία της μεγαλύτερης μονάδας παραγωγής στερεών ογκολογικών φαρμάκων στη χώρα. Η νέα εγκατάσταση διαθέτει σύγχρονες, εξειδικευμένες γραμμές παραγωγής και ερευνητικές υποδομές υψηλών προδιαγραφών, ενισχύοντας ουσιαστικά την αυτάρκεια της χώρας, με δυνατότητα κάλυψης άνω του 70% των εγχώριων αναγκών σε ογκολογικά φάρμακα. Παράλληλα, συμβάλλουμε στην ενίσχυση των εξαγωγών και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, δημιουργώντας περισσότερες από 300 θέσεις εργασίας και στηρίζοντας έμπρακτα την περιφερειακή ανάπτυξη. Με την υλοποίηση ενός σύγχρονου “smart factory”, φιλικού προς το περιβάλλον και με αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, επενδύουμε σε ένα βιώσιμο και καινοτόμο παραγωγικό μοντέλο για το μέλλον».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της FARAN, κ. Μάριος Κάτσικας δήλωσε: «Η επένδυση της FARAN στην Τρίπολη ενισχύει ουσιαστικά την παραγωγική και ερευνητική βάση της χώρας στον τομέα των ενέσιμων φαρμάκων. Η νέα μονάδα, υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών, ενσωματώνει εξελιγμένες γραμμές παραγωγής άσηπτης πλήρωσης, συναρμολόγησης και συσκευασίας προγεμισμένων συριγγών και φαρμακευτικών πενών και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη βιοτεχνολογικών φαρμάκων στο μέλλον. Με στόχο την πιστοποίηση από κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, και εφαρμόζοντας σύγχρονα συστήματα ποιότητας και παραγωγικότητας, ενισχύουμε την εξωστρέφεια και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, δημιουργώντας ταυτόχρονα σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας».

