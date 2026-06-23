Italgas: Επενδύσεις ύψους 1 δισ. στα δίκτυα φυσικού αερίου για την περίοδο 2026-2032

Οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να επεκτείνουν το ελληνικό δίκτυο κατά 2.700 χιλιόμετρα (+200 χλμ. σε σχέση με το προηγούμενο Σχέδιο).

Επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ με έμφαση στην επέκταση και την ψηφιοποίηση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα προβλέπει το Στρατηγικό Σχέδιο 2026-2032 της μητρικής Italgas.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να επεκτείνουν το ελληνικό δίκτυο κατά 2.700 χιλιόμετρα (+200 χλμ. σε σχέση με το προηγούμενο Σχέδιο) και να αυξήσουν τον αριθμό των εξυπηρετούμενων καταναλωτών από περίπου 650.000 το 2025 σε πάνω από 1 εκατομμύριο έως το 2032 (+45.000 σε σχέση με το προηγούμενο Σχέδιο).

Παράλληλα υλοποιείται η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών κατανάλωσης που έχουν φθάσει στη χώρα μας σε 5.000 παροχές.

Το στρατηγικό σχέδιο 2026-2032 της Italgas προβλέπει συνολικές επενδύσεις ύψους 13,0 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά +14,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο Σχέδιο 2025-2031², εκ των οποίων:

- 8,3 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη, ψηφιοποίηση και επαναξιοποίηση των υποδομών φυσικού αερίου στην Ιταλία (+4,0%)

- 2,4 δισ. ευρώ για μελλοντικούς διαγωνισμούς στη διανομή φυσικού αερίου (+59% σε σχέση με το προηγούμενο Σχέδιο)

- 1,0 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη και επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα, σε ευθυγράμμιση με το προηγούμενο Σχέδιο

- 0,8 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της παρουσίας στους τομείς του νερού και της ενεργειακής απόδοσης (+5,6%)

- 0,5 δισ. ευρώ για εξαγορές και συγχωνεύσεις στον τομέα διανομής φυσικού αερίου.

Στην έναρξη της εκδήλωσης, ο πρόεδρος της Italgas, Paolo Ciocca, δήλωσε: «Το Στρατηγικό Σχέδιο 2026-2032 εδραιώνει μια πορεία ανάπτυξης που η Italgas έχει ακολουθήσει με διορατικότητα και συνεπή στρατηγική. Η γεωπολιτική αστάθεια ανέδειξε ότι η ενεργειακή ασφάλεια βασίζεται στην ανθεκτικότητα και την εκτεταμένη παρουσία των υποδομών δικτύου. Ακριβώς σε αυτό δεσμεύεται η Italgas: σε "έξυπνα", ψηφιακά και ευέλικτα δίκτυα, ικανά να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών συστημάτων στα οποία δραστηριοποιούμαστε, στηρίζοντας τη διαφοροποίηση των πηγών. Μια επένδυση αυτού του μεγέθους, ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί πράξη ευθύνης απέναντι στις κοινότητες και τις περιοχές που εξυπηρετούμε, καθώς και μια μακροπρόθεσμη δέσμευση προς τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε».