Ο ουκρανικός στρατός κατέστρεψε σιδηροδρομική γέφυρα στη Βόρεια Κριμαία

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε μια σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από το κανάλι της Βόρειας Κριμαίας.

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε μια σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από το κανάλι της Βόρειας Κριμαίας, την οποία περιγράφει ως στρατηγική στρατιωτική και εφοδιαστική διάβαση που χρησιμοποιούσαν οι ρωσικές δυνάμεις.

Οι Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων της Ουκρανίας ανέφεραν με ανακοίνωση τους στην εφαρμογή Telegram ότι πραγματοποίησαν δύο επιθέσεις κατά της γέφυρας κοντά στο χωριό Ροζντόλνε στην κατεχόμενη Κριμαία, σε συνεργασία με μέλη της αντίστασης που δρα υπογείως στην χερσόνησο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ