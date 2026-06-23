5 νησιά των Κυκλάδων στα οποία δεν χρειάζεστε αυτοκίνητο

Διακοπές σε μικρά και μαγευτικά κυκλαδονήσια όπου το αυτοκίνητο δεν είναι απαραίτητο. Αυτά τα νησιά τα ανακαλύπτει κανείς καλύτερα με τα πόδια.

Είστε σε αναζήτηση καλοκαιρινών διακοπών, ψάχνοντας χρυσές αμμουδιές και γραφικούς οικισμούς σε ένα μικρό νησί όπου μπορείτε να πάτε σχεδόν παντού με τα πόδια; Για εσάς που θέλετε να απολαύσετε τις διακοπές σας χωρίς αυτοκίνητο, φτιάξαμε μια λίστα με μερικά πανέμορφα νησιά των Κυκλάδων που αξίζει να μπουν στη λίστα σας. Σε αυτά τα νησιά δεν υπάρχει καμία ανάγκη για πρόγραμμα. Κατεβάζεις ρυθμούς και απολαμβάνεις την απλότητα, την ανεμελιά και την υπέροχη αίσθηση του να μη κάνεις τίποτα.

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