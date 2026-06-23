Κομισιόν: Η ένταση μεταξύ Ουκρανίας-Πολωνίας κάνει το παιγνίδι της Μόσχας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν θα συμμετάσχει σε διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας που διοργανώνεται στην Πολωνία, εν μέσω έντονων εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών σχετικά με την ονομασία μιας ουκρανικής στρατιωτικής μονάδας.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση τονίζει ότι η σφοδρή ένταση στις σχέσεις της Ουκρανίας με την Πολωνία γύρω από τις μνήμες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου κινδυνεύουν «να κάνουν το παιγνίδι της Ρωσίας».

Αυτό το είδος της κατάστασης δεν χαροποιεί παρά έναν, «την δύναμη που επιτέθηκε στην Ουκρανία και δεν θα έπρεπε να την διευκολύνουμε», δήλωσε η Πάουλα Πίνχο, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Εχουμε εμπιστοσύνη στις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη ανάμεσα στην Πολωνία και την Ουκρανία και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα βρεθεί λύση», πρόσθεσε.

Το Κίεβο ανακοίνωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν θα συμμετάσχει στην διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας που οργανώνεται φέτος στην Πολωνία, εξαιτίας των εντάσεων με την Βαρσοβία.

Την ουκρανικής αντιπροσωπείας που θα συμμετάσχει στην διάσκεψη που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα θα ηγηθεί η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιρίντενκο.

«Η ουκρανική αντιπροσωπεία στη διάσκεψη θα περιλαμβάνει εκπροσώπους του ουκρανικού επιχειρηματικού κόσμου, επικεφαλής κρατικών επιχειρήσεων, εκπροσώπους των κοινοτήτων μας από όλη τη χώρα και, φυσικά, κυβερνητικούς αξιωματούχους και βουλευτές», δήλωσε η Σβιρίντενκο.

Οργή για την μετονομασία

Η οργή της Βαρσοβίας προκλήθηκε από την απόφαση του Κιέβου για την μετονομασία στρατιωτικής μονάδας σε Ουκρανική Επαναστατική Στρατιά (UPA), το όνομα ουκρανικής εθνικιστικής οργάνωσης κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο η οποία στην Πολωνία θεωρείται υπεύθυνη για τον θάνατο περισσότερων των 100.000 Πολωνών.

Ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την αφαίρεση του μεταλλίου του Τάγματος του Λευκού Αετού από τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Ακολούθησε η επιστροφή στην Βαρσοβία των πολωνικών διακρίσεων από πολλούς αξιωματούχους της Ουκρανίας.

Πριν ακόμη αναλάβει την πολωνική προεδρία, επί διακυβέρνησης του υπερεθνικιστικού, υπερσυντηρητικού Κόμματος του Δικαίου και της Δικαιοσύνης (PiS), ο Ναβρότσκι δεν είχε κρύψει τα αρνητικά του συναισθήματα προς το Κίεβο και την εχθρότητά του για την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Την περασμένη εβδομάδα διαβεβαίωσε ότι η απόφασή του «δεν κατευθύνεται εναντίον του ουκρανικού λαού και δεν σημαίνει μεταβολή στην στρατηγική κατεύθυνση της πολιτικής ασφαλείας της Πολωνίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ