Κρι-Κρι: Δωρεάν διάθεση 37.228 ίδιων μετοχών σε 97 δικαιούχους

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 62.041 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,188% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή του από 27/2/2025 «Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Stock Awards)» σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

και στο προσωπικό της Εταιρείας (το «Πρόγραμμα»), το οποίο θεσπίστηκε σύμφωνα με την απόφαση της από 2/7/2024 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτής απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε στο διάστημα μεταξύ 28/5/2026 - 18/6/2026 η διάθεση 37.228 ίδιων κοινών ονομαστικών μετοχών σε 97 δικαιούχους, στα πλαίσια της εκτέλεσης του 2ου κύκλου του Προγράμματος.

Οι ως άνω ίδιες μετοχές είχαν αποκτηθεί στο διάστημα μεταξύ 23/9/2025 – 26/11/2025, με μέση τιμή κτήσης €14,1123 ανά μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 1/7/2025.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 62.041 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,188% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.