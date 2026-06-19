Πακέτα 20,1 εκατ. ευρώ για το 12,5% της Real Consulting

Τρία πακέτο για συνολικά 3,83 εκατ. μετοχές της Real Consulting, που αντιστοιχούν στο 12,47% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης, διακινήθηκαν νωρίτερα μέσω του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.

Τρία πακέτο για συνολικά 3,83 εκατ. μετοχές της Real Consulting, που αντιστοιχούν στο 12,47% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης, διακινήθηκαν νωρίτερα μέσω του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.

Το ένα πακέτο για 3.080.000 μετοχές πέρασε στην τιμή των 5,06 ευρώ ανά μετοχή, με συνολική αξία 15,58 εκατ. ευρώ.

Τα άλλα δύο πακέτα, για 500 χιλ. και 252 χιλ. τεμάχια, υλοποιήθηκαν στην τιμή των 6 ευρώ ανά μετοχή και η συνολική τους αξία διαμορφώθηκε σε 4,5 εκατ. ευρώ.