Μαρινάκης: «Η ΕΡΤ από κανάλι-υποχείριο μετατράπηκε σε αντικειμενικό μέσο ενημέρωσης»

Ακόμα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «η απήχηση των καναλιών της ΕΡΤ στο κοινό έχει αυξηθεί αισθητά».

«Για μια ακόμα χρονιά, με βάσει την έρευνα του Πρακτορείου Reuters, το ΕRTNEWS είναι στις πρώτες θέσεις αξιοπιστίας των ενημερωτικών μέσων. Η ΕΡΤ επέστρεψε και από ένα κανάλι που θεωρείτο υποχείριο της εκάστοτε κυβέρνησης είναι ένα αντικειμενικό μέσο ενημέρωσης. Και τα ραδιόφωνα και η τηλεόραση και όλα τα κανάλια της».

Αυτό τόνισε στη Βουλή ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτού, Σίας Αναγνωστοπούλου, ότι από την Κρατική Δημόσια Τηλεόραση απουσιάζει ο πολιτισμός.

Όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης, καταθέτοντας στα πρακτικά της Βουλής αναλυτική απάντηση της διοίκησης της ΕΡΤ που υπογράφεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο Κωνσταντίνο Παπαβασιλείου, «η Δημόσια Τηλεόραση υπηρετεί διαχρονικά την αποστολή της για προσφορά αξιόπιστου, αμερόληπτου, ποιοτικού περιεχομένου και υπηρεσιών που συμβάλουν στην ενημέρωση, επιμόρφωση και ψυχαγωγία των Ελλήνων πολιτών».

«Μέσω των δράσεων και των πρωτοβουλιών της, η ΕΡΤ αποδεικνύει τη σταθερή στήριξη και ενίσχυση μάλιστα -σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια- του ντοκιμαντέρ και συνολικά του κλάδου αυτού και βεβαίως των Ελλήνων δημιουργών. Και αυτό δεν αλλάζει ούτε πρόκειται να αλλάξει επειδή η ΕΡΤ 2 μετετράπη σε ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Ήδη για την επόμενη χρονιά προγραμματίζονται ακόμα περισσότερες σειρές ελληνικών ντοκιμαντέρ οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα», επεσήμανε ο κ. Μαρινάκης απαντώντας στις αιτιάσεις της κ. Αναγνωστοπούλου ότι η μετατροπή της ΕΡΤ2 σε αθλητικό κανάλι συνετέλεσε στην περαιτέρω υποβάθμιση του έργου των Ελλήνων δημιουργών ντοκιμαντέρ οι οποίοι διαμαρτύρονται.

Ακόμα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «η απήχηση των καναλιών της ΕΡΤ στο κοινό έχει αυξηθεί αισθητά».

«Την τηλεοπτική σεζόν που διανύουμε, 2025-2026, το συνολικό ποσοστό τηλεθέασης των σταθμών της ανήλθε κατά μέσο όρο στο 11%, αυξημένο κατά 17% σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν ενώ στην πλατφόρμα «ΕΡΤΦΛΙΞ» οι πολίτες έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε τεράστιες ποικιλίες και διαφορετικών ειδών περιεχομένων και μάλιστα υπάρχει ξεχωριστό πεδίο για τα ντοκιμαντέρ», είπε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και συμπλήρωσε:

«Στα κανάλια της ΕΡΤ, την περίοδο 2020-2025 σταθερά, όπως και για το 2026, η Επιτροπή Προγράμματος της Δημόσιας Τηλεόρασης ενέκρινε ποσό ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ για την παραγωγή ντοκιμαντέρ, ποσό αντίστοιχο με εκείνα που εγκρίθηκαν τα προηγούμενα χρόνια για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Ήδη έχουν εγκριθεί νέα αντίστοιχα προγράμματα για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Και βάση του νόμου 3905 του 2015, που προβλέπει ενίσχυση της εγχώριας κινηματογραφικής παραγωγής, από τα έσοδα των τηλεοπτικών σταθμών, έχει χρηματοδοτήσει την παραγωγή ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, νέων παραγωγών, με το ποσό των 4.479,510 ευρώ ενώ με 20.282.000 ευρώ έχει χρηματοδοτήσει κινηματογραφικές ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους στις οποίες η Δημόσια Τηλεόραση ήταν συμπαραγωγός».

Όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης, «δεν είναι μόνο η ΕΡΤ2 που προβάλει τα ελληνικά ντοκιμαντέρ ή το «ΕΡΤΦΛΙΞ», που μπορεί να το δουν και όλοι οι Έλληνες πολίτες και εκτός Ελλάδος, είναι και η ΕΡΤ3, ενώ η στήριξη της ΕΡΤ στον ελληνικό κινηματογράφο και στον πολιτισμό ευρύτερα, φαίνεται και από τις ενέργειες που γίνονται στο Φεστιβάλ κινηματογράφου και στα ντοκιμαντέρ σε πολλές περιοχές της χώρας».

«Δεν είμαι ο διευθυντής προγράμματος της ΕΡΤ για να απαριθμώ σειρές και προγράμματα της, όμως συγκριτικά, με βάσει όλα τα δεδομένα και την χρηματοδότηση ελληνικών παραγωγών και συμπαραγωγών, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Και πολιτισμός δεν είναι μόνο τα ντοκιμαντέρ αλλά κάθε σημαντική εκδήλωση στην περιφέρεια, στην Αττική και σε κάθε γειτονιά, που προβάλλονται και από την ΕΡΤ1 και από την ΕΡΤ2 και πρωτίστως από την ΕΡΤ3 και από όλα τα ραδιόφωνα της», σημείωσε.

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο «ERTFLIX», τονίζοντας ότι «είναι ένα εργαλείο που δεν είχαμε ως χώρα και πλέον αποτελεί μια σπουδαία παρακαταθήκη και σημαντική επιλογή για κάθε οικογένεια».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ