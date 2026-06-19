Ιράν: «Προϋπόθεση για τις συνομιλίες με ΗΠΑ, ο σεβασμός στις κόκκινες γραμμές μας»

«Αν ο εχθρός φανεί υπερβολικός» στα αιτήματά του, «έχουμε αποδείξει ότι είμαστε έτοιμοι να ανταποδώσουμε και ότι δεν θα διστάσουμε να δώσουμε μια δριμεία απάντηση», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της ομάδας των διαπραγματευτών της Τεχεράνης, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επέμεινε σήμερα στην ανάγκη να γίνουν σεβαστές οι «κόκκινες γραμμές» του Ιράν κατά τις μελλοντικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

«Όπως τους έχουμε δείξει καθ’όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που προηγήθηκαν, εμμένουμε σθεναρά στον σεβασμό των όρων και των κόκκινων γραμμών που έχουν οριστεί, και στην υπεράσπιση των συμφερόντων του ιρανικού έθνους», σημείωσε ο Γαλιμπάφ, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που επικαλέστηκε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

«Αν ο εχθρός φανεί υπερβολικός» στα αιτήματά του, «έχουμε αποδείξει ότι είμαστε έτοιμοι να ανταποδώσουμε και ότι δεν θα διστάσουμε να δώσουμε μια δριμεία απάντηση», πρόσθεσε.

Νωρίτερα σήμερα, η ελβετική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως οι διαπραγματεύσεις, που σχεδιάζονταν για σήμερα ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη σύναψη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αναβλήθηκαν επ' αόριστον.

«Οι συνομιλίες που προβλέπονταν ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, το Κατάρ και το Πακιστάν αναβλήθηκαν. Η Ελβετία παραμένει διατεθειμένη να διευκολύνει αυτές τις συνομιλίες. Οι αντίστοιχες προπαρασκευαστικές εργασίες συνεχίζονται», ανακοίνωσε το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να παράσχει κάποια διευκρίνιση σχετικά με την επόμενη ημερομηνία διεξαγωγής αυτών των συνομιλιών.

Σημειώνεται πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, προσυπέγραψε χθες Πέμπτη, μολονότι μίλησε για επιφυλάξεις, τη συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν τη νύχτα η Ουάσιγκτον για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενώ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν από την πλευρά τους την άρση του αποκλεισμού που επέβαλαν στα λιμάνια του Ιράν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ