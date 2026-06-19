Όταν το μπλε του Αιγαίου «σβήνει» τα φώτα της Νέας Υόρκης: Δες τι γίνεται στην Times Square

Μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς προβολές, που έχει εξασφαλίσει ποτέ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στην καρδιά της Νέας Υόρκης.

Μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς προβολές, που έχει εξασφαλίσει ποτέ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Στο εμβληματικό «The Cube» της Times Square, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα διαφημιστικά σημεία παγκοσμίως, προβάλλεται επί 24ώρου βάσεως βίντεο αφιερωμένο στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Η καμπάνια, η οποία διαρκεί από τις 13 Ιουνίου έως και τις 10 Ιουλίου 2026, φέρνει εικόνες από το Αιγαίο μπροστά στα μάτια εκατομμυρίων κατοίκων και επισκεπτών της αμερικανικής μεγαλούπολης, αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό και τη μοναδική ταυτότητα των νησιών.

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