Τουρνάς: «Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η προστασία του προσωπικού της Πυροσβεστικής»

Κατά την πρωτολογία του, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος καλούνται καθημερινά να επιχειρούν σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες και πολλές φορές σε περιβάλλον αυξημένου κινδύνου», προκειμένου να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή, την περιουσία των πολιτών και το φυσικό περιβάλλον.

Απαντώντας σήμερα σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Έβρου της Ελληνικής Λύσης κ. Παπαδάκη Παράσχου σχετικά με την ασφάλεια των πυροσβεστικών δυνάμεων κατά την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς τόνισε ότι η προστασία του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Κατά την πρωτολογία του, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος καλούνται καθημερινά να επιχειρούν σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες και πολλές φορές σε περιβάλλον αυξημένου κινδύνου», προκειμένου να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή, την περιουσία των πολιτών και το φυσικό περιβάλλον.

Αναφερόμενος στην περιοχή ευθύνης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελευσίνας, σημείωσε ότι μόνο το τρέχον έτος οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν περίπου 400 περιστατικά πυρκαγιών στη Δυτική Αττική, κυρίως από καύση απορριμμάτων και άλλων εύφλεκτων υλικών. Παράλληλα, επισήμανε ότι η συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία είναι «διαρκής και ουσιαστική», με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς εκτέλεσης των επιχειρήσεων σε περιοχές αυξημένου επιχειρησιακού κινδύνου.

Κατά τη δευτερολογία του, ο κ. Τουρνάς ανέφερε ότι «όλοι αναγνωρίζουμε ότι ως πεδίο επιχειρήσεων για το Πυροσβεστικό Σώμα η Δυτική Αττική είναι μια δύσκολη περιοχή», καθώς συνδυάζει δασικές εκτάσεις, βιομηχανικές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, πετρελαϊκές υποδομές και 24 εγκαταστάσεις SEVESO, μεταξύ των οποίων δύο διυλιστήρια.

Για τον λόγο αυτό, όπως τόνισε, «την Πυροσβεστική Υπηρεσία την έχουμε ενισχύσει ιδιαίτερα στη Δυτική Αττική». Όπως εξήγησε, στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, μεταξύ των οποίων η 1η ΕΜΟΔΕ, η 1η ΕΜΑΚ και το ΜΕΤΠΕ, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση ανταπόκριση σε κάθε συμβάν.

Ο Υπουργός αναγνώρισε ότι σε ορισμένες περιοχές όπου παρατηρούνται περιστατικά παράνομης καύσης υλικών από ομάδες Ρομά δημιουργούνται πρόσθετες επιχειρησιακές δυσκολίες, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «αυτό σε εμάς δημιουργεί ένα επιχειρησιακό πρόβλημα και γι’ αυτό έχουμε ανάπτυξη δυνάμεων στην περιοχή». Παράλληλα, υπενθύμισε ότι εφαρμόζεται εδώ και χρόνια πρωτόκολλο συνεργασίας με την Ελληνική Αστυνομία, ώστε οι αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται συντονισμένα στα περιστατικά αυξημένου κινδύνου.

Αναφερόμενος στους πυροσβέστες που επιχειρούν στις συγκεκριμένες περιοχές, ο κ. Τουρνάς εξήρε το αίσθημα καθήκοντος που επιδεικνύουν, τονίζοντας ότι ακόμη και όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με κινδύνους, παραμένουν προσηλωμένοι στην αποστολή τους. «Αυτός είναι ο Έλληνας πυροσβέστης», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι άνδρες και οι γυναίκες του Σώματος επιχειρούν με μοναδικό γνώμονα την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «προέχει η ασφάλειά τους» και ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να εκτελούνται με ψυχραιμία και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Όπως σημείωσε, «ένας πυροσβέστης ο οποίος θα έχει τραυματιστεί, θα έχει χτυπηθεί, θα έχει βγει εκτός ενεργείας, δεν θα μπορεί να επιτελέσει το έργο του».

Αναφερόμενος στο πρόσφατο περιστατικό στον Ασπρόπυργο, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε άμεσα με τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελευσίνας, τον Διοικητή του ΕΣΚΕΔΙΚ και τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να αξιολογηθούν τα γεγονότα και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, ενώ έδωσε εντολή να διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών και τη διαβίβαση της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη για ποινική αξιολόγηση. Παράλληλα, ζητήθηκε η καταγγελία του περιστατικού στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, η ενίσχυση των περιπολιών στην περιοχή και η περαιτέρω αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να εξασφαλίζεται η ταυτόχρονη παρουσία των δύο υπηρεσιών στα συμβάντα αυξημένου κινδύνου.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών γίνεται με θεσμικό τρόπο, στη βάση των προβλεπόμενων διαδικασιών και της συνεργασίας των αρμόδιων αρχών, επισημαίνοντας ότι «αυτά κάναμε ως συντεταγμένο κράτος με νόμους και διαδικασίες», με στόχο την προστασία των πυροσβεστών και την αποτελεσματική προστασία των πολιτών.