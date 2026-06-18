Γερμανία: Ο όμιλος Volkswagen θα καταργήσει 50.000 θέσεις εργασίας ως το 2030

Ο διευθύνων σύμβουλος παρουσίασε σημαντικά σημεία της νέας στρατηγικής της εταιρείας για το 2030, η οποία είχε δημοσιοποιηθεί το Μάιο.

Η γιγάντια γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen πρόκειται να καταργήσει 50.000 θέσεις εργασίας ως το 2030, δήλωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Όλιβερ Μπλούμε κατά την ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας.

Ο Μπλούμε δήλωσε στους μετόχους στη συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε online, ότι η κατάσταση της Volkswagen είναι «τεταμένη και απαιτητική», υπογραμμίζοντας ότι οι συνθήκες στην αυτοκινητοβιομηχανία επιδεινώθηκαν περαιτέρω κατά το 2026.

«Το επιχειρηματικό μοντέλο μας, το οποίο ήταν για δεκαετίες επιτυχημένο, δεν λειτουργεί πλέον σήμερα. Πρέπει να το αναπτύξουμε περαιτέρω», δήλωσε.

Ο διευθύνων σύμβουλος παρουσίασε σημαντικά σημεία της νέας στρατηγικής της εταιρείας για το 2030, η οποία είχε δημοσιοποιηθεί το Μάιο.

Ο στόχος της Volkswagen είναι να γίνει μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας «ο πιο ελκυστικός κατασκευαστής αυτοκινήτων στον κόσμο», δήλωσε.

Νέα μοντέλα, όπως το ηλεκτρικό ID.Polo, που αποκαλύφθηκε πρόσφατα, δείχνουν πως η εταιρεία βρίσκεται στο σωστό δρόμο και «μπροστά από τον ανταγωνισμό και πάλι», υποστήριξε ο Μπλούμε.

«Εντούτοις δεν κερδίζουμε αρκετά χρήματα από αυτά», συνέχισε.

Μόνο στην μάρκα VW του ομίλου, 35.000 θέσεις εργασίας θα καταργηθούν μέχρι το 2030. Το εργατικό δυναμικό θα έχει ήδη συρρικνωθεί κατά 19.000 μέχρι το τέλος του 2026, δήλωσε ο Μπλούμε, εξηγώντας ότι περίπου 28.000 εθελούσιες αποχωρήσεις έχουν ήδη συμφωνηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ