Κατηγορηματική διάψευση Διαμαντοπούλου - Χριστοδουλάκη για δημοσιεύμα περί συνάντησης με Γεραπετρίτη

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ το χαρακτηρίζουν ακραίως ψευδές και συκοφαντικό.

Σε κατηγορηματική διάψευση δημοσιευμάτων αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε δείπνο με υψηλόβαθμο κυβερνητικό παράγοντα με αντικείμενο τις πολιτικές εξελίξεις, προχώρησαν η 'Αννα Διαμαντοπούλου και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κάνουν λόγο για «ακραίως ψευδή», «ανυπόστατα», «συκοφαντικά» και «προσβλητικά δημοσιεύματα».

Ειδικότερα, με σημερινή ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η 'Αννα Διαμαντοπούλου αναφέρει ότι διαψεύδει «απόλυτα το σημερινό, ακραίως ψευδές και συκοφαντικό δημοσίευμα της εφημερίδας ‘Εστία της Κυριακής', με θέμα δήθεν δείπνο Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκη για ‘συγκυβέρνηση παραγραφής'». Καλεί την εφημερίδα «να το διαψεύσει και να το ανακαλέσει άμεσα, αλλά και να ζητήσει συγγνώμη για το συκοφαντικό δημοσίευμα». «Εννοείται ότι, αν δεν το πράξει άμεσα, επιφυλάσσομαι για την άσκηση των δικαιωμάτων μου, σύμφωνα με τον νόμο», σημειώνει.

«Είναι γνωστό ότι δεν πτοούμαι ποτέ από επιθέσεις, πόσο μάλλον από τέτοιες κατάπτυστες κατασκευές. Συνεχίζω με ευπρέπεια, αλλά και με την ίδια δύναμη και το ίδιο πάθος, να αγωνίζομαι με όλες μου τις δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή και την κάθαρση που έχει ανάγκη η χώρα», τονίζει η κ. Διαμαντοπούλου.

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης γνωστοποίησε χθες το βράδυ ότι απέστειλε εξώδικο στην ιστοσελίδα radar.gr «για το απολύτως ψευδές, ανυπόστατο, συκοφαντικό και προσβλητικό της προσωπικότητάς μου δημοσίευμα που ανάρτησε υπό τον τίτλο: ‘Αποκλειστικό: Χριστοδουλάκης, Διαμαντοπούλου και "γαλάζιος" ισχυρός άνδρας στην οικία πασίγνωστου επιχειρηματία…' και και υπότιτλο: ‘Οι παρασκηνιακές ζυμώσεις, οι έντονες πιέσεις της αγοράς για να αποφευχθεί η ακυβερνησία και το μεγάλο δίλημμα απέναντι στις επίσημες απαγορεύσεις του ΠΑΣΟΚ για συνεργασία με τη Δεξιά.'.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τονίζει στην ανάρτηση του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook όπου και δημοσιοποιεί το πλήρες περιεχόμενο του εξωδίκου που απέστειλε: «Κομμένα τα παιχνίδια, ούτε μισό εκατοστό ανοχής στην οργανωμένη συκοφαντία, σε βάρος του προσώπου μου, αλλά και του ΠΑΣΟΚ συνολικά! Η πολιτική αντιπαράθεση αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατίας. Η συκοφαντία όμως δεν αποτελεί δημοσιογραφία. Η κατασκευή ανύπαρκτων περιστατικών με σκοπό την πολιτική απαξίωση ενός εκλεγμένου εκπροσώπου των πολιτών δεν αποτελεί άσκηση της ελευθερίας του Τύπου αλλά κατάχρηση αυτής». Ο κ. Χριστοδουλάκης δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση, όπως αναφέρει, «ότι οι προσπάθειες πολιτικής στοχοποίησης και σπίλωσης της προσωπικότητάς μου, αλλά και του πολιτικού μου χώρου, δεν πρόκειται να ανακόψουν τη δημόσια δράση μου. Η ίδια ακριβώς αντιμετώπιση θα αφορά και οποιονδήποτε άλλον αναπαράγει αντίστοιχες ψευδείς ειδήσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ