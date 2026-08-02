Στο τρίγωνο Ψάθα, Βενίζα Μεγάρων και Άγιο Νεκτάριο - Αγία Παρασκευή Βιλίων η μάχη με τις φλόγες

Εκδόθηκε μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκκενώσεις στη Δυτική Αττική.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:49

Στο τρίγωνο Ψάθα, Βενίζα Μεγάρων και Άγιο Νεκτάριο - Αγία Παρασκευή Βιλίων επιχειρούν οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να σβήσουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός.

Παράλληλα, όπως δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης, έχουν ξεσπάσει 2 νέες εστίες στην περιοχή, στο Ζαχούλι κοντά σε σπίτια και βόρεια της βιομηχανικής περιοχής.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ συνολικά για την αεροπυρόσβεση μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και 14 ελικόπτερα. Την επιχείρηση συντονίζει ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος. Αυτή την ώρα επιχειρούν 18 ελικόπτερα στη φωτιά, όμως προσώρας οι θυελλώδεις άνεμοι καθήλωσαν για μια ακόμη φορά τα αεροσκάφη. Όμως αργότερα αναμένεται να υποχωρήσει η ένταση των ανέμων επιτρέποντας στα Canadair να επιχειρήσουν.

Εκδόθηκε μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκκενώσεις στη Δυτική Αττική και συγκεκριμένα για τις περιοχές: Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας, Άγιος Σαράντης, ΒΙΠΕ Μεγάρων, Κανδήλι και Αγία Σκέπη.

Συνολικά στην Αττική και στη Βοιωτία επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα – συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στην χώρα μας στο πλαίσιο της Προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Επίσης μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία. Δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί. Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Η περιοχή στην οποία εξελίσσεται σήμερα η πυρκαγιά είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 4).

Με πληροφορίες από ertnews, skai.gr

