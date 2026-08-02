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Κίνα: Σε 25 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός από πλημμύρα στα βορειοδυτικά

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Κίνα: Σε 25 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός από πλημμύρα στα βορειοδυτικά
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Κίνα έχει πληγεί σοβαρά από ακραία καιρικά φαινόμενα αυτό το καλοκαίρι. Στις αρχές Ιουλίου, 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση επίσης στην επαρχία Γκανσού.

Σε 25 νεκρούς, από 10 που ήταν η αρχική εκτίμηση, αυξήθηκε ο απολογισμός από την ξαφνική πλημμύρα την περασμένη εβδομάδα σε τουριστικό θέρετρο στη βορειοδυτική Κίνα, όπως μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

Η πλημμύρα, από την οποία τραυματίστηκαν επίσης 23 άνθρωποι, σάρωσε στις 26 Ιουλίου στην τουριστική περιοχή Σουανγκσιμέν, ένα πολύ δημοφιλή προορισμό για αυτούς που αγαπούν την πεζοπορία και το κάμπινγκ στη διάρκεια του καλοκαιριού, στις ορεινές περιοχές του νότιου Γκανσού, σε απόσταση περίπου 1.200 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Πεκίνου.

Εκτός του επικαιροποιημένου απολογισμού, το πρακτορείο Xinhua μετέδωσε ότι η εθνική επιτροπή της χώρας για την πρόληψη καταστροφών ανακοίνωσε πως θέλει να αναλάβει την εποπτεία της έρευνας για την καταστροφή.

Κίνα έχει πληγεί σοβαρά από ακραία καιρικά φαινόμενα αυτό το καλοκαίρι. Στις αρχές Ιουλίου, 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση επίσης στην επαρχία Γκανσού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Κίνα
Πλημμύρες
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